Tottenham Hotspur recibe a Aston Villa en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que buscan revertir un arranque de temporada irregular. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo sintonizar el Tottenham vs Aston Villa

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Acerca del encuentro

Roberto De Zerbi dirige a unos Spurs que atraviesan un momento delicado: tres partidos sin ganar en la liga, con empates consecutivos ante Everton y Nottingham Forest antes de caer ante Liverpool en la Carabao Cup. El técnico italiano, conocido por sus ideas de juego ambiciosas aunque no siempre predecibles, necesita que su equipo encuentre el gol con urgencia. Se especula con posibles refuerzos para el ataque, con el nombre de Mauro Icardi circulando como opción de mercado libre.

Unai Emery llega a Londres con una Villa que tampoco ha encontrado su mejor versión en el campeonato. Los de Birmingham han perdido sus dos últimos partidos de Premier League, ante Arsenal y Nottingham Forest, aunque llegan con la moral reforzada tras superar a Coventry en la Carabao Cup el pasado martes.

Tammy Abraham fue el gran protagonista de esa victoria copera con un doblete, respondiendo con goles a los rumores de traspaso del verano y reclamando su sitio en el once de Emery. Su momento de forma contrasta con la situación de Alejandro Garnacho, el cedido del Chelsea que aún no ha logrado ganarse la titularidad y que el técnico español reconoció que está "un poco por detrás" de sus compañeros en términos físicos.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Villa, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. Sin embargo, jugar en el Tottenham Hotspur Stadium ante su afición puede ser el factor que incline la balanza hacia los locales.

Noticias de los equipos y escuadras

Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk ni Pedro Porro por lesión. El once probable de los Spurs apunta a Kinsky en portería, con Van Hecke, Van de Ven, Gray y Robertson en defensa; Tonali, Fernandes y Bentancur en el centro del campo; y Marmoush, Savio y Solanke en ataque.

Por parte visitante, Unai Emery tiene las bajas de Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo, Pau Torres e Ian Maatsen. El once proyectado de Villa sitúa a Suzuki bajo palos, con Mings, Wan-Bissaka, Ruggeri y Lindelöf en la línea defensiva; Buendía, Kamara, Barkley y Hemmings en el centro; y McGinn y Nicolas Jackson en la zona ofensiva. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el horario de kick-off.

Forma

Tottenham llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Spurs golearon 5-1 al Charlton en la Carabao Cup, pero en Premier League acumulan dos empates a cero ante Everton y Nottingham Forest, además de una derrota 0-2 ante Newcastle. La eliminación ante Liverpool (1-3) en la copa del martes pasado es su resultado más reciente. En total, han marcado seis goles y encajado ocho en ese período.

Aston Villa suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el triunfo 3-1 sobre Coventry en la Carabao Cup. En la liga, los de Emery no han ganado en tres jornadas, con un empate sin goles ante Hull y caídas ante Arsenal (0-1) y Nottingham Forest (1-2). La victoria 3-2 ante el Brujas en la Liga de Campeones es el otro resultado positivo del período. Villa ha anotado nueve goles y recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 3 de mayo de 2026 en Premier League, cuando Aston Villa venció 1-2 a Tottenham como visitante. En los últimos cinco cruces, Villa ha ganado tres veces y Tottenham ninguna, con dos victorias adicionales para los de Birmingham en encuentros de copa. El balance de goles en esos cinco partidos es ampliamente favorable a Aston Villa.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Tottenham ocupa la decimoséptima posición, mientras que Aston Villa se encuentra en la decimonovena plaza.