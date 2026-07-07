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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

Cómo ver Switzerland vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de VIX, disponible en Prime Video, y en Telemundo para los espectadores en Estados Unidos. A continuación encontrarás los canales y opciones de transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Colombia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, con un lugar en los cuartos de final en juego. Murat Yakin y Néstor Lorenzo llevan a sus selecciones a este duelo eliminatorio el 7 de julio, con el sueño de alcanzar la mejor actuación de sus respectivas historias en el torneo.

La Nati llega a este partido con un rendimiento sólido y ascendente. Tras un arranque discreto con empate ante Catar, Suiza se rehízo con una goleada de 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, una victoria ajustada de 2-1 contra Canadá y un triunfo profesional de 2-0 sobre Argelia en la Ronda de 32, que la instaló en los octavos como líder del Grupo B.

Colombia, por su parte, ha construido su camino sobre una base defensiva extraordinaria. Los Cafeteros llegaron al partido de octavos invictos, con victorias ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, además de un empate sin goles ante Portugal que les bastó para terminar primeros del Grupo K.

El golpe más duro para Néstor Lorenzo llegó ante Ghana: Jhon Córdoba abandonó el torneo con una grave lesión de isquiotibiales. Luis Suárez, que entró desde el banquillo para asistir el gol decisivo en aquella ronda, está listo para ocupar su lugar como referencia del ataque cafetero.

En el bando suizo, la única duda recae sobre Michel Aebischer, que ha trabajado de forma individual por una molestia muscular. Si no llega al partido, Yakin confía en el doble pivote formado por Granit Xhaka y Remo Freuler, con el joven Johan Manzambi —figura emergente del torneo— como motor del juego vertical.

Tácticamente, el duelo promete una batalla de bloques compactos contra transiciones rápidas. Colombia buscará explotar la velocidad y el desborde de Luis Díaz por la banda izquierda, mientras que Suiza apostará por la contención antes de lanzar contraataques organizados a través de Manzambi y Breel Embolo.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este partido. El once proyectado del técnico suizo es: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Se espera que se confirmen novedades más próximas al inicio del partido.

Néstor Lorenzo tampoco tiene lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado para Colombia es: Camilo Vargas; Muñoz, Lucumí, Davinson Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz. Si se producen actualizaciones en la convocatoria, se añadirán antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega al partido con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 2-0 ante Argelia en la Ronda de 32 el 3 de julio, que prolongó su racha sin derrota en el torneo. Antes de eso, venció a Canadá 2-1 y a Bosnia y Herzegovina 4-1, con los únicos puntos cedidos en los empates a uno ante Catar y Australia. A lo largo de esos cinco partidos, la Nati marcó diez goles y encajó tres, con el 4-1 a Bosnia como su actuación más contundente.

Colombia presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 1-0 ante Ghana el 4 de julio, con gol de Jhon Arias. Antes, los Cafeteros derrotaron a la República Democrática del Congo 1-0, a Uzbekistán 1-3 y abrieron su camino en el torneo con una victoria 2-0 ante Jordania en amistoso. Su único punto cedido llegó en el 0-0 ante Portugal. Colombia suma cinco goles a favor y uno en contra en esos cinco encuentros, con tres porterías a cero consecutivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos COL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones en los datos disponibles es un amistoso disputado el 25 de marzo de 2007, en el que Colombia venció a Suiza 3-1. Ese resultado representa el único encuentro directo entre las dos naciones en el historial disponible.

Clasificación

Suiza terminó primera en el Grupo B del Mundial, mientras que Colombia lideró el Grupo K. Ambas selecciones acceden a los octavos de final como ganadoras de sus respectivos grupos.