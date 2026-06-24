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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Switzerland vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de streaming en directo para seguir Suiza vs Canadá están disponibles a continuación. Puedes ver el partido en vivo a través de VIX en Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Canadá se miden este 24 de junio en el BC Place de Vancouver en el último partido del Grupo B del Mundial 2026, con el liderato del grupo en juego y las consecuencias del resultado apuntando directamente al cuadro de octavos de final.

Canadá llega como líder del grupo tras una goleada histórica. La victoria 6-0 sobre Catar marcó el primer triunfo de la selección canadiense en una Copa del Mundo, con Jonathan David firmando un hat-trick que lo convirtió en el primer jugador en lograr esa hazaña para una nación anfitriona desde 1966. Sin embargo, la euforia se vio ensombrecida por la grave lesión de Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de tibia y peroné y no podrá jugar el resto del torneo.

A pesar de la baja de Koné, el entorno del equipo de Jesse Marsch transmite unidad. El centrocampista se reunió con el grupo tras su operación y fue recibido con abrazos y cánticos por sus compañeros. El equipo sabe que un empate es suficiente para asegurar el primer puesto del grupo y el derecho a jugar en casa en la fase eliminatoria.

Suiza, por su parte, llega con la confianza de una victoria contundente. El combinado de Murat Yakin superó 4-1 a Bosnia y Herzegovina con un Johan Manzambi espectacular desde el banquillo, el joven de 20 años del Friburgo que anotó un doblete y recogió el premio al mejor jugador del partido. Granit Xhaka, capitán y motor del equipo, también marcó en ese encuentro.

El partido tiene un peso enorme para ambas selecciones. Una derrota suiza los dejaría en una posición comprometida, mientras que Canadá sabe que perder probablemente significaría enfrentarse a Corea del Sur ante una afición mayoritariamente coreana en Los Ángeles en la siguiente ronda.

BC Place, con capacidad para aproximadamente 54.000 espectadores en este torneo, será el escenario de un partido que promete tensión desde el primer minuto. Para saber cómo y dónde ver el encuentro en directo, aquí tienes toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin cuenta con un once proyectado formado por Gregor Kobel; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Breel Embolo y Ruben Vargas. La única baja confirmada es Miro Muheim por lesión. No hay suspensiones registradas en el equipo suizo.

Jesse Marsch dispondrá de un once probable encabezado por Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Richie Laryea, Niko Sigur, Moise Bombito; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Stephen Eustaquio, Nathan Saliba; Jonathan David y Cyle Larin. Canadá afronta el partido sin Ismaël Koné, baja por la grave fractura de tibia y peroné sufrida ante Catar, y sin Alfie Jones. No hay suspensiones. Se actualizará cualquier novedad adicional antes del inicio del partido.

Forma

Suiza acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina el 18 de junio en el Mundial, encuentro en el que también sumaron un 1-1 ante Catar el 13 de junio. Antes del torneo, empataron 1-1 con Australia y vencieron 4-1 a Jordania en amistosos, además de un 0-0 frente a Noruega en marzo.

Canadá presenta un registro de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros, con diez goles marcados y dos encajados. La victoria más reciente fue el histórico 6-0 ante Catar el 18 de junio, precedida por un empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el debut mundialista. En amistosos previos al torneo, igualaron 1-1 con Irlanda, vencieron 2-0 a Uzbekistán y empataron 0-0 con Túnez.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos CAN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 1 - 3 Canadá 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es prácticamente inexistente en los datos disponibles. Solo hay un encuentro registrado: un amistoso disputado el 15 de mayo de 2002 en el que Canadá se impuso 3-1 a Suiza como visitante. El partido del 24 de junio en Vancouver será solo el segundo enfrentamiento documentado entre estas dos naciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo B, Canadá ocupa la primera posición y Suiza la segunda antes de la última jornada.