Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Switzerland vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Suiza vs Argelia se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video, y en Telemundo para los espectadores en Estados Unidos. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Argelia se miden en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, con el ganador asegurando un lugar en los octavos de final frente a Ghana o Colombia.

Los suizos llegan como líderes del Grupo B, con siete puntos en tres partidos. Bajo la dirección de Murat Yakin, La Nati ha sido la selección más sólida de su grupo, superando a Canadá 2-1 en el partido decisivo para sellar el primer puesto.

Argelia se clasificó como tercero del Grupo J tras un dramático empate 3-3 ante Austria en el último partido de la fase de grupos. Vladimir Petkovic ha construido un equipo que solo ha perdido una vez en sus últimos siete compromisos, esa derrota ante Argentina por 3-0 en la primera jornada.

Granit Xhaka y Riyad Mahrez son los capitanes veteranos que guían a sus respectivas selecciones. Xhaka, de 33 años, es el motor del mediocampo suizo, mientras que Mahrez, con 35, llega con la confianza de haber marcado un doblete ante Austria en el partido que mantuvo vivas las esperanzas argelinas.

Mahrez no fue el único protagonista en ese encuentro ante Austria. Houssem Aouar asistió en ambos goles desde una posición más retrasada en el mediocampo, lo que podría ser un factor táctico determinante en Vancouver.

Suiza ha concedido más de un gol en apenas uno de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones, lo que convierte a su defensa en uno de los aspectos más fiables del torneo. Argelia, por su parte, no logró mantener su portería a cero en ningún partido de la fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este partido. El once titular previsto es: Kobel; Jaquez, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo.

Argelia, bajo las órdenes de Vladimir Petkovic, tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado es: Benbot; Mandi, Belghali, Bensebaini, Ait Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Si se producen novedades en el estado físico de los jugadores, esta sección se actualizará antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 sobre Canadá el 24 de junio. Antes, golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio. Los únicos puntos que dejaron escapar fueron un empate 1-1 ante Catar en la fase de grupos y otro 1-1 ante Australia en un amistoso previo al torneo. En esos cinco partidos, Suiza marcó 13 goles y encajó cinco.

Argelia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue el empate 3-3 ante Austria el 28 de junio, en el que Mahrez marcó dos goles. Antes de eso, ganaron 2-1 a Jordania el 23 de junio y perdieron 3-0 ante Argentina el 17 de junio. En amistosos previos al torneo, derrotaron a Bolivia 4-0 y a Países Bajos 1-0. Los argelinos anotaron nueve goles y encajaron siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Suiza y Argelia. Este partido de dieciseisavos de final en el BC Place de Vancouver es el primer encuentro registrado entre ambas selecciones en el contexto de este conjunto de datos.

Clasificación

Suiza terminó primera en el Grupo B del Mundial 2026. Argelia avanzó desde el Grupo J como tercera clasificada.