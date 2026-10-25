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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 12:30 Stadium of Light

Cómo ver Sunderland vs Leeds en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sunderland vs Leeds United se puede seguir en directo a través de TNT Sports. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la emisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadium of Light acoge un duelo de Premier League entre Sunderland y Leeds United con implicaciones directas en la parte baja de la tabla. Regis Le Bris recibe a un rival que llega con sus propias dudas, en un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Los Black Cats atraviesan un momento complicado. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones dejan a Sunderland en el último puesto de la Premier League, y la presión sobre Le Bris crece con cada jornada que pasa sin sumar de a tres.

El equipo sí ha mostrado capacidad para competir en Europa, con victorias en sus dos últimas salidas continentales, pero en liga los resultados no acompañan. La solidez defensiva sigue siendo la gran asignatura pendiente: nueve goles encajados en los últimos cinco encuentros lo confirman.

Leeds United llega desde la zona media de la tabla, pero con una dinámica reciente que tampoco invita al optimismo. Daniel Farke no ha conseguido que su equipo encadene victorias en el campeonato, y el empate más reciente ante Manchester United en Elland Road dejó un sabor agridulce en el vestuario.

El conjunto visitante ha alternado resultados positivos con actuaciones irregulares. Una victoria contundente ante Newcastle y un empate sin goles frente a Crystal Palace conviven con derrotas ante Arsenal y Chelsea en la Carabao Cup, lo que refleja una plantilla con talento pero sin la consistencia necesaria para escalar posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el resto de datos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Regis Le Bris no podrá contar con Romaine Mundle, Daniel Ballard, Thomas Meunier ni Wilson Isidor por lesión, mientras que Kevin Danso cumple sanción y no estará disponible. El once probable de los Black Cats sitúa a Robin Roefs bajo palos, con una defensa formada por Trai Hume, Reinildo, Nordi Mukiele y Luke O'Nien, y un mediocampo en el que Habib Diarra, Noah Sadiki, Enzo Le Fee y Granit Xhaka tendrán protagonismo, con Nilson Angulo y Brian Brobbey en ataque.

Daniel Farke recupera a casi toda su plantilla, con Mateo Joseph como única baja por lesión confirmada y sin ningún jugador sancionado. El Leeds previsto alinearía a James Trafford en portería, una defensa de cuatro con Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic y Gabriel Gudmundsson, y un centro del campo con Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Brenden Aaronson y Ao Tanaka, mientras que Harry Wilson y Lukas Nmecha apuntarían a la delantera.

Forma

Sunderland llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Lech Poznan en Europa League, que siguió a una derrota por 2-0 frente a Bournemouth en la Premier League. Los Black Cats han marcado seis goles y encajado nueve en ese tramo, con sus dos victorias llegando ambas en competición europea.

Leeds United acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue el empate 1-1 ante Manchester United en Elland Road, y antes de eso cayeron 2-1 ante Arsenal. La victoria más destacada del período fue el 4-1 ante Newcastle, aunque la derrota por 6-3 ante Chelsea en la Carabao Cup evidencia la fragilidad defensiva del equipo de Farke.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada el 30 de julio de 2026, con victoria de Leeds por 1-0. En la Premier League, el duelo más próximo fue el 3 de marzo de 2026, cuando Leeds ganó 1-0 a Sunderland como local. Repasando los últimos cinco antecedentes, Leeds acumula dos victorias frente a una de Sunderland, con dos empates incluidos, y un partido de Championship en octubre de 2024 que terminó 2-2 en el Stadium of Light.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Sunderland ocupa el último puesto, el vigésimo, mientras que Leeds United se sitúa en la octava posición. El contraste de situaciones convierte este partido en un escenario muy diferente para cada equipo: los locales necesitan puntos para salir de los puestos de descenso, mientras que los visitantes tienen margen para consolidarse en la zona alta de la tabla.