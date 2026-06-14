Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Suecia vs Túnez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suecia y Túnez se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en vivo para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suecia y Túnez abren su participación en el Grupo F del Mundial 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, uno de los recintos más modernos de México y sede de varios partidos de esta edición histórica del torneo.

Los suecos llegan bajo la dirección de Graham Potter con un bloque europeo sólido, identidad táctica clara y la ambición de demostrar que pertenecen a la élite del fútbol mundial. Su presencia en esta Copa del Mundo es el resultado de una clasificación que no estuvo exenta de dificultades.

Túnez, por su parte, llega como uno de los representantes africanos con mayor experiencia en la competición. Los Águilas de Cartago, dirigidos por Sabri Lamouchi, llegan con la intención de romper por fin con la barrera de la fase de grupos que les ha frenado en ediciones anteriores.

El grupo F se perfila como uno de los más disputados del torneo. Suecia, Túnez, Países Bajos y Japón comparten una llave en la que ningún resultado está garantizado desde el primer pitido.

Este primer partido tiene un peso enorme para ambas selecciones. Perder en el arranque complica cualquier cálculo de clasificación, y los tres puntos en juego en Monterrey pueden marcar el rumbo de sus respectivas campañas.

Si quieres saber cómo y dónde ver Suecia vs Túnez en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, transmisión en vivo y hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Suecia, dirigida por Graham Potter, no ha confirmado su once inicial para el debut mundialista. Por el momento no se han reportado lesiones ni sanciones en el equipo escandinavo, aunque la alineación probable se dará a conocer más cerca del pitido inicial.

En el bando tunecino, el técnico Sabri Lamouchi tampoco ha desvelado su once titular. Tampoco hay bajas confirmadas por lesión o suspensión en la plantilla norteafricana. Se actualizará esta sección con cualquier novedad antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suecia llega al torneo con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Grecia el 4 de junio, mientras que días antes cayó 3-1 frente a Noruega. En positivo, los suecos encadenaron dos victorias consecutivas en la fase de clasificación para el Mundial: un 3-2 ante Polonia y un 1-3 a domicilio ante Ucrania. En total, marcaron 10 goles y encajaron 9 en ese tramo de cinco encuentros.

Túnez, en cambio, llega en un momento de forma más irregular. Su último partido fue una derrota por 5-0 ante Bélgica el 6 de junio, resultado que evidencia sus carencias defensivas recientes. Antes de eso, cayeron 1-0 ante Austria. Su única victoria en estos cinco partidos fue un 0-1 frente a Haití. En total, los norteafricanos anotaron 2 goles y encajaron 8 en sus últimos cinco compromisos, con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas.

Historial de Enfrentamientos Directos

SWE Último partidos TUN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Túnez 1 - 0 Suecia 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy limitado. El único antecedente disponible es un partido amistoso disputado el 12 de febrero de 2003, en el que Túnez venció a Suecia por 1-0 como local. Con un solo encuentro registrado, no es posible establecer patrones claros entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Suecia ocupa la tercera posición y Túnez la cuarta antes del inicio del torneo.