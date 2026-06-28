Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

Cómo ver Sudáfrica vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Sudáfrica vs Canadá en el Mundial 2026 se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Sudáfrica y Canadá se miden en el Los Angeles Stadium de Inglewood en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que marca un hito para los Bafana Bafana: su primera aparición en la fase eliminatoria de un Mundial masculino.

El camino de Sudáfrica hasta aquí no fue sencillo. Una derrota por 2-0 ante México en el debut, complicada por las expulsiones de Themba Zwane y Sphephelo Sithole, dejó al equipo de Hugo Broos contra las cuerdas desde el primer día. Sin embargo, el conjunto sudafricano respondió con carácter: un empate 1-1 ante la República Checa y una victoria decisiva 1-0 sobre Corea del Sur, con gol de Thapelo Maseko en el minuto 63, les bastó para clasificar como segundos del Grupo A.

El joven Mbekezeli Mbokazi, de apenas 20 años, se ha consolidado como uno de los pilares de la zaga sudafricana junto a Ime Okon. Relebohile Mofokeng, la estrella del Orlando Pirates, ha sido otro de los destacados con su velocidad y visión de juego en los momentos decisivos.

Canadá llegó a este partido con más comodidad en la tabla, pero con heridas recientes. Los canadienses golearon a Catar 6-0 en la segunda jornada, con hat-trick de Jonathan David, y terminaron segundos del Grupo B tras caer 2-1 ante Suiza en el último partido de la fase de grupos. Jesse Marsch reconoció después de esa derrota que usó a Alphonso Davies como señuelo para despistar a los rivales, aunque el lateral del Bayern Munich no llegó a disputar ni un minuto en todo el torneo por su lesión.

La ausencia de Davies sigue siendo la gran sombra sobre el equipo canadiense. El mediocampista Ismael Koné tampoco estará disponible tras sufrir una fractura de tibia y peroné ante Catar, una baja sensible en el centro del campo de Marsch. Con todo, Canadá llega con la defensa más fiable de su grupo y con Jonathan David como referencia ofensiva indiscutible.

Ambos equipos se presentan con sus defensas de cinco titulares intactas a lo largo del torneo, lo que anticipa un duelo táctico en el que el orden defensivo y la capacidad de golpear al contragolpe pueden ser determinantes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos presenta un once probable formado por: Ronwen Williams; Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Thapelo Maseko; Evidence Makgopa. Themba Zwane no estará disponible por sanción. No se registran bajas por lesión en el bando sudafricano.

Jesse Marsch dispone del siguiente once proyectado para Canadá: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston; Nathan Saliba, Stephen Eustaquio; Ali Ahmed, Tajon Buchanan; Cyle Larin, Jonathan David. Ismael Koné es baja por lesión. No hay sanciones confirmadas en el equipo canadiense.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane Lesiones y suspensiones 8 I. Kone

Forma

Sudáfrica llega con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante Corea del Sur el 25 de junio, que selló su clasificación. Previamente habían empatado 1-1 con Chequia y perdido 2-0 ante México en el debut mundialista. En los cinco partidos sumaron 2 goles a favor y 3 en contra, con dos encuentros amistosos previos que arrojaron un empate sin goles ante Nicaragua y una victoria 1-0 ante Jamaica.

Canadá acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue un 2-1 ante Suiza el 24 de junio. Antes de ese tropiezo, los canadienses aplastaron a Catar 6-0 y empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos. En los cinco encuentros marcaron 9 goles y encajaron 4, aunque la goleada ante Catar distorsiona considerablemente las cifras atacantes del conjunto de Marsch.

Historial de Enfrentamientos Directos

RSA Último partidos CAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Sudáfrica 2 - 0 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Sudáfrica y Canadá solo se han enfrentado una vez en toda su historia. Ese único precedente fue un amistoso disputado el 20 de noviembre de 2007, con victoria sudafricana por 2-0 como local. El partido del 28 de junio en Los Ángeles será apenas el segundo encuentro entre ambas selecciones.

Clasificación

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A del Mundial 2026, mientras que Canadá concluyó segunda en el Grupo B.