Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver South Korea vs Chequia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Corea del Sur y Chequia se puede ver en directo a través de TV Azteca, TelevisaUnivision y Peacock (EE. UU.). A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Corea del Sur y Chequia abren su participación en el Grupo A del Mundial 2026 el 12 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, México. Para ambas selecciones, los tres puntos en juego tienen un peso enorme desde el primer minuto.

Bajo la dirección de Hong Myung-bo, Corea del Sur llega a su undécima Copa del Mundo consecutiva con una identidad táctica clara: presión alta, transiciones verticales rápidas y la clase individual de Son Heung-min como arma principal. El capitán del equipo, que disputa su cuarto Mundial, buscará espacios contra un bloque defensivo checo bien organizado.

Chequia regresa al torneo después de 20 años de ausencia. Miroslav Koubek, el técnico de mayor edad del torneo con 74 años, condujo a la Národní Tým por el camino más exigente posible: dos victorias en tanda de penales ante Irlanda y Dinamarca en los playoffs de la UEFA sellaron el billete a Norteamérica. Es el final de un ciclo de reconstrucción que el fútbol checo esperaba con urgencia.

Patrik Schick, el delantero del Bayer Leverkusen que anotó cinco goles en la fase clasificatoria, es la principal amenaza ofensiva checa. Su duelo con el central surcoreano Kim Min-jae, del Bayern Múnich, promete ser uno de los enfrentamientos individuales más atractivos del partido. En el mediocampo, el capitán Tomáš Souček aportará músculo y presencia aérea contra una línea media coreana que prefiere el juego en espacios.

El Grupo A también incluye a México y Sudáfrica, lo que convierte este debut en un partido sin margen de error para ninguno de los dos equipos. Una derrota en la primera jornada complica el panorama de forma inmediata en un grupo donde el anfitrión espera con ambición propia.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Corea del Sur está dirigida por Myung-Bo Hong. No se han confirmado bajas por lesión ni sanciones en el plantel coreano de cara a este partido. Se actualizará la información sobre el once probable conforme se acerque el inicio del partido.

Chequia llega al partido con Miroslav Koubek al frente del equipo. Al igual que su rival, no hay lesionados ni suspendidos confirmados en la convocatoria checa. El once titular proyectado se publicará cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Corea del Sur llega al partido con un registro de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante El Salvador el 4 de junio, y previamente golearon 5-0 a Trinidad y Tobago. En el lado negativo, cayeron 0-4 ante Costa de Marfil y perdieron 1-0 frente a Austria en sus dos partidos de marzo. En total, los coreanos anotaron 8 goles y encajaron 5 en esos cinco compromisos.

Chequia presenta un registro perfecto de 5 victorias en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo 3-1 sobre Guatemala el 5 de junio. Antes de eso, vencieron 2-1 a Kosovo y registraron victorias decisivas ante Dinamarca e Irlanda en los playoffs de clasificación UEFA, ambas finalizando 2-2 en el tiempo reglamentario pero contabilizadas como victorias. Cerraron ese ciclo con una goleada 6-0 ante Gibraltar. Los checos marcaron 15 goles y recibieron 4 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

KOR Últimos partidos CZE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Chequia 1 - 2 República de Corea

Chequia 5 - 0 República de Corea 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial de enfrentamientos directos entre ambas selecciones es muy reducido. El partido más reciente se disputó el 5 de junio de 2016 en un amistoso, con Chequia como local, y terminó con victoria de Corea del Sur por 2-1. El único otro antecedente registrado data del 15 de agosto de 2001, también en suelo checo, donde el equipo anfitrión se impuso por 5-0. En los dos partidos del historial, Chequia acumula una victoria y Corea del Sur una, con 6 goles a favor de los checos y 3 para los coreanos.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial 2026, Chequia ocupa la primera posición, mientras que Corea del Sur se encuentra en el cuarto puesto antes del inicio de la fase de grupos.