Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Serie A - Jornada 6 11 oct 2026 - 12:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Cómo ver Sassuolo vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sassuolo vs AC Milán se puede ver en directo a través de Disney+. Accede a la transmisión en vivo desde la plataforma con el enlace disponible más abajo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El AC Milán visita el Estadio Mapei de Reggio Emilia para medirse al Sassuolo en la sexta jornada de Serie A. Los rossoneri llegan al partido invictos en el campionato, con Ruben Amorim buscando mantener esa racha fuera de casa.

El Milán viene de golear al Lecce por 3-0 antes del parón de selecciones, un resultado que reforzó la confianza del equipo y consolidó su buen inicio liguero. Christian Pulisic, que se quedó en Milanello durante el parón internacional para trabajar su puesta a punto, se perfila como figura central en el once de Amorim.

El Sassuolo no es un rival cómodo, especialmente en casa. El equipo de Alberto Aquilani ya derrotó a la Juventus en el Mapei esta temporada, lo que demuestra que los neroverdi pueden complicarle la vida a cualquiera entre sus aficionados.

La baja de Alexis Saelemaekers por lesión de tobillo obliga a Amorim a replantear su sistema, pasando a una defensa de cuatro. Diego Moreira, fichado en verano por 51 millones de euros fijos procedente del Estrasburgo, podría aprovechar esta circunstancia para ganarse un puesto de titular.

Ardon Jashari, paradójicamente titular indiscutible con la selección suiza durante el parón de Nations League, sigue siendo la última opción de Amorim en el centro del campo. El contraste entre su protagonismo internacional y su escasa presencia en el Milán es uno de los interrogantes del momento.

Para el Sassuolo, Domenico Berardi llega al partido con un perfil especial: el capitán neroverde tiene un historial favorable ante el Milán y será una de las referencias ofensivas del equipo local. Aquilani también podrá contar con el regreso de Muric bajo palos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Sassuolo de Aquilani recupera a Muric para la portería, aunque Turati presiona por un puesto. La defensa se mantiene con Caleta-Car y Leysen como pareja central. En el apartado de bajas, el equipo neroverde no podrá contar con Ismael Koné, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Fali Candé, Jay Idzes, Daniel Boloca, Sebastian Walukiewicz ni Edoardo Pieragnolo.

El Milán llega con las ausencias de Warren Bondo, Alexis Saelemaekers y Pervis Estupiñán. La baja de Saelemaekers obliga a Amorim a modificar su esquema habitual: Gila actuará como lateral derecho, Bartesaghi por la izquierda, con De Winter y Pavlovic en el centro de la defensa. Musah y Rabiot formarán la pareja de mediocampistas, mientras que Pulisic, Chukwueze y Moreira apoyarán a Gonçalo Ramos en ataque.

Forma

El Sassuolo llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Monza en Serie A. Entre los resultados positivos destaca el triunfo por 3-2 frente a la Juventus. En total, los neroverdi han marcado nueve goles y encajado siete en ese período.

El Milán acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. La victoria más reciente fue el contundente 3-0 al Lecce en Serie A. El equipo también empató 2-2 con la Lazio y 1-1 con la Juventus en el campionato, y cayó 0-2 ante el Benfica en Europa League. Los rossoneri han anotado ocho goles y recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 3 de mayo de 2026 en Serie A, con victoria del Sassuolo por 2-0 en el Mapei. Antes de ese resultado, el Milán había ganado por 6-1 al Sassuolo en Copa Italia en diciembre de 2024. En los últimos cinco encuentros registrados entre ambos clubes, el Milán acumula dos victorias, el Sassuolo una, y dos partidos terminaron en empate, con un total de 16 goles marcados entre ambos.

Clasificación

En la clasificación actual de Serie A, el Milán llega al partido como quinto clasificado, en zona de competición europea, mientras que el Sassuolo ocupa la décima posición. Un triunfo local acercaría a los neroverdi a los puestos de la primera mitad de la tabla, mientras que el Milán busca presionar a los equipos que tiene por delante.