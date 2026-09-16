Real Sociedad y Bournemouth se miden en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Europa League que pone a prueba a dos equipos con realidades muy distintas en este inicio de temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Europa League - Jornada 1 17 sept 2026 - 15:00 Reale Arena

Cómo sintonizar el Real Sociedad vs Bournemouth

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Acerca del encuentro

Los txuriurdin llegan bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo tras encajar una dura derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada más reciente de Primera División. El equipo vasco necesita reaccionar en el plano europeo después de sumar solo seis puntos en sus últimos cinco compromisos de liga.

Bournemouth, por su parte, atraviesa un momento de construcción bajo las órdenes de Marco Rose. Los Cherries aún no han conseguido su primera victoria en la Premier League esta temporada, aunque la Copa Carabao les brindó un respiro con una goleada 4-0 ante Lincoln City.

El empate 2-2 contra Brentford en el último partido liguero resume bien la dinámica de Rose: un equipo capaz de generar y marcar, pero que sigue cediendo puntos en los momentos decisivos. Esa tendencia deberá corregirse en el escenario europeo.

La Reale Arena será el escenario de un duelo en el que Real Sociedad buscará aprovechar su condición de local para asentarse en Europa, mientras Bournemouth intentará dar un paso adelante en su proceso.

Noticias de los equiposel y escuadras

Real Sociedad, dirigido por Pellegrino Matarazzo, no ha facilitado su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Marco Rose tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha informado de ausencias concretas. La información del equipo se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Real Sociedad presenta un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 ante el Atlético de Madrid en Primera División, mientras que antes de eso sumaron un triunfo por 2-3 en el campo del Elche. En total, los vascos han marcado 8 goles y encajado 9 en esos cinco encuentros.

Bournemouth acumula 1 victoria, 3 empates y 1 derrota en sus últimas cinco salidas. El encuentro más reciente acabó 2-2 ante Brentford en la Premier League, y previamente vencieron 4-0 al Lincoln City en la Copa Carabao. Los ingleses han anotado 10 goles y recibido 6 en ese período, con tres empates consecutivos en liga antes de la jornada copera.

Historial de Enfrentamientos Directos

El precedente más reciente entre ambos equipos data del 9 de agosto de 2025, cuando se enfrentaron en dos amistosos de pretemporada: el primero acabó 1-1 y el segundo terminó 0-0. El único otro antecedente registrado es un amistoso del 30 de julio de 2022, en el que Real Sociedad se impuso 2-1 a Bournemouth. Los tres encuentros disputados entre ambos clubes corresponden a partidos de pretemporada, con un balance de una victoria para Real Sociedad y dos empates.

Clasificación

En la tabla de Europa League, tanto Real Sociedad como Bournemouth ocupan la primera posición de sus respectivos grupos en el momento de disputarse este encuentro.