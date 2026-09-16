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Cómo ver Real Sociedad vs Bournemouth: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Real Sociedad vs Bournemouth
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Bournemouth
Europa League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Europa League entre Real Sociedad y Bournemouth. Consulta opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Real Sociedad y Bournemouth se miden en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Europa League que pone a prueba a dos equipos con realidades muy distintas en este inicio de temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Europa League - Jornada 1
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Cómo sintonizar el Real Sociedad vs Bournemouth

El Real Sociedad vs Bournemouth se puede ver en directo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Los txuriurdin llegan bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo tras encajar una dura derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada más reciente de Primera División. El equipo vasco necesita reaccionar en el plano europeo después de sumar solo seis puntos en sus últimos cinco compromisos de liga.

Bournemouth, por su parte, atraviesa un momento de construcción bajo las órdenes de Marco Rose. Los Cherries aún no han conseguido su primera victoria en la Premier League esta temporada, aunque la Copa Carabao les brindó un respiro con una goleada 4-0 ante Lincoln City.

El empate 2-2 contra Brentford en el último partido liguero resume bien la dinámica de Rose: un equipo capaz de generar y marcar, pero que sigue cediendo puntos en los momentos decisivos. Esa tendencia deberá corregirse en el escenario europeo.

La Reale Arena será el escenario de un duelo en el que Real Sociedad buscará aprovechar su condición de local para asentarse en Europa, mientras Bournemouth intentará dar un paso adelante en su proceso.

Noticias de los equiposel y escuadras

Real Sociedad contra Bournemouth alineaciones probables

Manager

  • P. Matarazzo

Real Sociedad, dirigido por Pellegrino Matarazzo, no ha facilitado su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Marco Rose tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha informado de ausencias concretas. La información del equipo se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

RSO

RSO - Formulario

RMA
L4-1
ESP
W2-1
CEL
D0-0
ELC
W2-3
ATM
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BOU

BOU - Formulario

MCI
L2-1
EVE
D1-1
NEW
D2-2
LIN
W4-0
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Real Sociedad presenta un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-3 ante el Atlético de Madrid en Primera División, mientras que antes de eso sumaron un triunfo por 2-3 en el campo del Elche. En total, los vascos han marcado 8 goles y encajado 9 en esos cinco encuentros.

Bournemouth acumula 1 victoria, 3 empates y 1 derrota en sus últimas cinco salidas. El encuentro más reciente acabó 2-2 ante Brentford en la Premier League, y previamente vencieron 4-0 al Lincoln City en la Copa Carabao. Los ingleses han anotado 10 goles y recibido 6 en ese período, con tres empates consecutivos en liga antes de la jornada copera.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateBournemouth
1
2
0
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron2/3

El precedente más reciente entre ambos equipos data del 9 de agosto de 2025, cuando se enfrentaron en dos amistosos de pretemporada: el primero acabó 1-1 y el segundo terminó 0-0. El único otro antecedente registrado es un amistoso del 30 de julio de 2022, en el que Real Sociedad se impuso 2-1 a Bournemouth. Los tres encuentros disputados entre ambos clubes corresponden a partidos de pretemporada, con un balance de una victoria para Real Sociedad y dos empates.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
2
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110021+13
W
5
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
6
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
8
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
8
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
8
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
8
RennesRennesREN
10100001
D
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
12
BournemouthBournemouthBOU
00000000
12
MarsellaMarsellaOM
00000000
12
BesiktasBesiktasBJK
00000000
12
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
12
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
12
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
12
TorreenseTorreenseTOR
00000000
12
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
12
JuventusJuventusJUV
00000000
12
PlzenPlzenVPL
00000000
12
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
12
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
12
CelticCelticCEL
00000000
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
12
LillestroemLillestroemLIL
00000000
12
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
30
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
31
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
32
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
32
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
34
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
34
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, tanto Real Sociedad como Bournemouth ocupan la primera posición de sus respectivos grupos en el momento de disputarse este encuentro.

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