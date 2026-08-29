Cómo ver Real Madrid vs Málaga: detalles del partido, canales de TV, streaming en vivo y más

El Real Madrid recibe al Málaga en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento de gran confianza para los locales. José Mourinho ha devuelto al club una identidad clara desde el primer día, y el equipo responde con resultados contundentes. GOAL les comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 3 30 ago 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Málaga: Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Málaga se puede ver en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes.

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Acerca del encuentro

Los blancos llegan a este encuentro con una victoria de mérito: un 4-1 ante la Real Sociedad en el que Kylian Mbappé firmó un hat-trick y Jude Bellingham aportó dos asistencias decisivas. Fue una actuación que dejó sensaciones muy positivas, aunque el propio Mourinho reconoció que el equipo pasó apuros en la primera mitad antes de reaccionar con autoridad tras el descanso.

Mbappé sigue siendo el referente ofensivo del equipo, con una voracidad goleadora que ya empieza a marcar la temporada. A su lado, Bellingham vuelve a ejercer de motor creativo, y Vinícius Júnior suma goles y protagonismo en un ataque que no da respiro a los rivales.

El Málaga, por su parte, afronta el desplazamiento a Madrid desde una posición delicada en la tabla. El equipo de Juan Funes suma apenas un punto en sus dos primeras jornadas de liga, con una derrota ante el Atlético de Madrid y un empate ante el Deportivo de A Coruña como bagaje inicial.

Los visitantes tienen margen de mejora, pero llegar al Bernabéu en este momento no es el escenario que necesitaban. Con bajas importantes en defensa y un bloque que todavía busca su mejor versión, el reto es mayúsculo.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con una lista considerable de bajas para este partido. Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Endrick y Aurélien Tchouaméni están todos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa. Bernardo Silva, Jude Bellingham y Federico Valverde forman el centro del campo, mientras que Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé completan el ataque.

El Málaga también llega con bajas al Bernabéu. Juan Funes no podrá contar con Moussa Diarra, Fernando Calero, Diego Murillo ni Aaron Ochoa. El once probable visitante apunta a Alfonso Herrero en portería, con una defensa formada por Einar Galilea, Rafita, Carlos Puga y Ángel Recio. Juan Cruz, Joaquín Muñoz, Dani Lorenzo e Izán Merino ocuparán el centro del campo, y Carlos Dotor y Chupe formarán el ataque.

Forma

El Real Madrid llega al partido con cinco victorias consecutivas entre liga y amistosos. En Primera División, los blancos ganaron 1-2 al Espanyol el 22 de agosto y golearon 4-1 a la Real Sociedad el 26 de agosto. En total, el equipo ha marcado once goles y encajado cuatro en sus últimos cinco partidos, una racha que refleja solidez ofensiva y cierta vulnerabilidad defensiva que Mourinho querrá corregir.

El Málaga presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña el 24 de agosto en Primera División, precedido por una derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en su debut liguero. Los andaluces han marcado diez goles y encajado ocho en ese período, aunque los datos de pretemporada distorsionan ligeramente la imagen real del equipo en competición oficial.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División data del 15 de abril de 2018, cuando el Real Madrid ganó 2-1 en el estadio del Málaga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, todos disputados en Primera División, el Real Madrid acumula cuatro victorias frente a un empate del Málaga, sin que los andaluces hayan logrado ganar ninguno de esos duelos. El balance de goles favorable a los blancos refleja la diferencia de nivel que ha existido históricamente entre los dos clubes en estos choques.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Real Madrid ocupa la tercera posición, mientras que el Málaga se encuentra en el puesto 16.