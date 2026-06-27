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Cómo ver RD Congo vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

VIX, disponible a través de Prime Video, es el canal donde podrás ver RD Congo vs Uzbekistán en directo. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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RD Congo y Uzbekistán se enfrentan este 27 de junio en el Atlanta Stadium en un partido del Grupo K del Mundial 2026 que definirá el futuro de ambas selecciones en el torneo.

Los Leopardos de Sébastien Desabre llegan a esta jornada con un punto, producto del empate 1-1 ante Portugal en el debut y la derrota 1-0 frente a Colombia en la segunda fecha. Un resultado que les dejó con vida, aunque con escaso margen de error.

Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, necesita una victoria para seguir con opciones matemáticas. La goleada 5-0 encajada ante Portugal en la jornada 2 fue un golpe durísimo, y el propio Cannavaro reconoció públicamente la calidad de Cristiano Ronaldo tras el partido, instándole incluso a seguir jugando unos años más.

Desabre tiene a su disposición una plantilla sin bajas conocidas. La dupla atacante formada por Yoane Wissa y Cédric Bakambu será la referencia ofensiva, respaldada por un bloque defensivo sólido que logró mantener a raya a Colombia durante 75 minutos.

Cannavaro, por su parte, deberá reconstruir la confianza defensiva de sus jugadores. El mediocampista Odiljon Hamrobekov lleva una tarjeta amarilla y deberá administrar sus entradas con cuidado. El delantero Eldor Shomurodov y el creativo Abbosbek Fayzullaev son las principales amenazas en ataque.

Con Colombia ya clasificada y Portugal prácticamente asegurada en segunda posición, este duelo entre el tercero y el cuarto del grupo es, en la práctica, un partido de eliminación directa. El que pierda, se va a casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en televisión y en transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Sébastien Desabre no ha confirmado alineación probable para RD Congo, y no se registran lesiones ni sanciones en el plantel de los Leopardos. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Fabio Cannavaro tampoco ha dado a conocer su once titular para Uzbekistán, y los Lobos Blancos no presentan bajas por lesión ni suspensión en los datos disponibles. El técnico italiano deberá encontrar respuestas tras un inicio de torneo complicado.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

RD Congo acumula un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Colombia en el Mundial el 24 de junio, aunque antes habían logrado un valioso empate 1-1 frente a Portugal el 17 de junio. En amistosos previos al torneo, los Leopardos cayeron 2-1 ante Chile y firmaron un 0-0 con Dinamarca, mientras que una victoria 1-0 sobre Jamaica en la clasificación completó la racha. En esos cinco encuentros, RD Congo marcó tres goles y encajó cuatro.

Uzbekistán ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente y contundente fue el 5-0 ante Portugal el 23 de junio, precedida por la caída 3-1 frente a Colombia el 18 de junio. Los amistosos previos al torneo también dejaron resultados negativos: 1-2 ante Holanda y 0-2 ante Canadá. Su único punto positivo en la racha fue un empate sin goles ante Venezuela. Los Lobos Blancos anotaron cuatro goles y recibieron once en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

RD Congo y Uzbekistán no tienen encuentros previos registrados en el historial disponible. El partido del 27 de junio en Atlanta será el primer enfrentamiento documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, RD Congo ocupa la tercera posición, mientras que Uzbekistán cierra el grupo en cuarto lugar.