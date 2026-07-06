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Cómo ver Portugal vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y España se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación, según la región desde la que se realice la conexión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y España se miden este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en los octavos de final del Mundial 2026. El vecino duelo ibérico define quién avanza a los cuartos de final del torneo más importante del planeta.

Portugal llegó a esta fase sin perder, aunque con más dudas que certezas. El combinado de Roberto Martínez necesitó un gol en el minuto 94 de Gonçalo Ramos para superar a Croacia en la ronda anterior, en un partido que estuvo marcado por la polémica del VAR y cuatro goles anulados en total. Antes, un empate sin goles ante Colombia y otro 1-1 frente a RD Congo dejaron en evidencia la falta de fluidez del equipo.

España, en cambio, llega como el conjunto más sólido del torneo. Luis de la Fuente no ha encajado ni un solo gol en los cinco partidos que lleva disputados, con victorias convincentes ante Arabia Saudí (4-0), Uruguay (1-0) y Austria (3-0) en el estreno de la fase eliminatoria.

Mikel Oyarzabal ha sido el gran protagonista de La Roja en este Mundial. El delantero de la Real Sociedad marcó dos goles ante Austria y ha participado directamente en cinco de los ocho tantos de España en el torneo. Lamine Yamal, por su parte, completó 85 minutos ante los austriacos, la señal más clara de que De la Fuente confía plenamente en el joven del Barcelona para este duelo.

Del lado portugués, la gran pregunta sigue siendo Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr, que disputa su sexto Mundial con 41 años, marcó de penalti ante Croacia y fue titular ante Uzbekistán. El propio portero español Unai Simón advirtió a sus compañeros que el instinto goleador de Ronaldo no ha desaparecido, aunque reconoció que el portugués ya no se encuentra en su pico físico.

El ganador de este partido se medirá en cuartos de final a Estados Unidos o Bélgica. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez apunta a un once con Diogo Costa bajo palos; Ruben Dias, Renato Veiga, João Cancelo y Nuno Mendes en defensa; Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves en el centro del campo; y Pedro Neto, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo en ataque. No hay bajas confirmadas por lesión ni sanción en la convocatoria portuguesa.

Luis de la Fuente tiene previsto alinear a Unai Simón en la portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la línea defensiva. Rodri, Pedri y Alejandro Baena formarían el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo completarían el ataque. Tampoco hay lesiones ni suspensiones confirmadas en el bando español, aunque la disponibilidad de Nico Williams y Yeremy Pino, ausentes ante Austria por lesión, no ha sido confirmada de cara a este partido. Se publicarán novedades conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Croacia en la ronda anterior del Mundial, con el gol decisivo llegando en el tiempo añadido. Antes de eso, los lusitanos empataron 0-0 con Colombia y 1-1 con RD Congo, y golearon 5-0 a Uzbekistán. En total, han marcado diez goles y encajado dos en ese tramo.

España presenta cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, con el único punto cedido en el 0-0 ante Cabo Verde en la fase de grupos. La Roja goleó 3-0 a Austria en la ronda anterior, y antes había vencido 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay. El equipo no ha encajado ningún gol en sus cuatro últimas salidas y suma doce goles a favor en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones terminó 2-2, en un partido de la UEFA Nations League A disputado el 8 de junio de 2025. Antes de ese resultado, España se impuso 1-0 en Lisboa en septiembre de 2022, mientras que el duelo de junio de ese mismo año en Sevilla acabó 1-1. En los cinco últimos enfrentamientos, cada equipo ha ganado una vez y los tres restantes terminaron en empate, lo que refleja el equilibrio histórico entre ambas selecciones a este nivel.

Clasificación

España terminó primera del Grupo H, mientras que Portugal avanzó como segunda clasificada del Grupo K para acceder a los octavos de final.