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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver la final en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El París Saint-Germain y el Arsenal se citan en la Puskas Arena de Budapest para disputar la final de la Liga de Campeones, el partido más importante del fútbol de clubes europeo esta temporada.

El PSG llega como anfitrión emocional de esta cita después de una temporada en la que Luis Enrique ha consolidado un equipo capaz de competir en todos los frentes. Khvicha Kvaratskhelia ha sido la figura más desequilibrante de la competición europea, y el georgiano llega al partido en el mejor momento de su carrera.

El Arsenal, por su parte, aterriza en Budapest como campeón de la Premier League. Mikel Arteta ha construido un bloque sólido y ambicioso que este curso ha dado el paso definitivo en el plano doméstico, y ahora busca completar un doblete histórico en Europa.

Declan Rice afronta la final como el centrocampista más influyente del equipo gunner. Su duelo con el tridente de mediocentros del PSG será uno de los ejes tácticos del encuentro, y una actuación de nivel podría zanjar el debate sobre su posición entre los mejores del mundo en su demarcación.

Ambos equipos ya se midieron en la Liga de Campeones la temporada pasada, con el PSG llevándose el cruce. Los de Arteta llegan con la experiencia de esa eliminación y con la madurez que otorga haber conquistado la liga inglesa por primera vez en décadas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier ni Ousmane Dembélé para la final. El técnico español apunta a un once con Matvey Safonov bajo palos, una línea defensiva formada por Lucas Beraldo, Marquinhos y Lucas Hernández, y Kvaratskhelia como referencia ofensiva junto a Gonçalo Ramos y Désiré Doué.

Mikel Arteta llega a Budapest sin Ben White, Jurrien Timber ni Noni Madueke. El técnico vasco tiene previsto alinear a David Raya en portería, con Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Gabriel y William Saliba en defensa, y Viktor Gyökeres en punta acompañado de Bukayo Saka y Eberechi Eze. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 47 Q. Ndjantou Lesiones y suspensiones 4 B. White

Forma

El PSG llega a la final con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo parisino sumó puntos importantes en la Ligue 1 ante Lens y Brest, aunque tropezó en casa frente al París FC en la jornada más reciente. En Champions League, el empate a uno ante el Bayern de Múnich mostró la capacidad del equipo para competir al más alto nivel europeo.

El Arsenal presenta la forma más consistente de los dos finalistas. Los gunners llegan a Budapest con cinco victorias consecutivas en todos los frentes, incluyendo triunfos ante Crystal Palace, Burnley, West Ham y Fulham en la Premier League, y la victoria por 1-0 ante el Atlético de Madrid en Champions League. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Arteta no ha encajado más de un gol en ningún encuentro, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre PSG y Arsenal está marcado por el cruce de la pasada edición de la Liga de Campeones, que los parisinos ganaron en el global. El encuentro más reciente entre ambos se disputó en mayo de 2025, con victoria del PSG por 2-1 en París, después de que el Arsenal hubiera ganado en el Emirates por 0-1. El Arsenal también se impuso en el primer enfrentamiento de la temporada 2024-25, con un 2-0 en Londres. En total, los tres cruces más recientes han dado dos victorias al PSG y una al Arsenal, lo que sitúa a los franceses con una ligera ventaja en el historial moderno de este duelo europeo.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Arsenal cerró la clasificación como el equipo más regular de la competición, mientras que el PSG terminó en una posición intermedia del grupo. Esa diferencia en el rendimiento durante la fase regular añade un matiz interesante a la final, aunque en un partido único la clasificación previa pierde todo su valor.