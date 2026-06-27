Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo L New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Panamá vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Panamá e Inglaterra se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra llega al MetLife Stadium de East Rutherford con cuatro puntos y la cima del Grupo L prácticamente asegurada. Un triunfo este sábado 27 de junio ante Panamá confirmaría el primer puesto antes de los octavos de final del Mundial 2026.

Los de Thomas Tuchel arrancaron el torneo con una segunda parte brillante que liquidó a Croacia 4-2, pero el empate sin goles ante Ghana dejó dudas. Harry Kane, marcado con hombre a hombre durante todo el partido, falló una ocasión clara al final y salió reconociendo que lo neutralizaron por completo. Tuchel salió a defenderlo públicamente, aunque las preguntas sobre el rendimiento del capitán no van a desaparecer de un día para otro.

Jude Bellingham también protagonizó un momento polémico tras el pitido final, cuando fue fotografiado tapándose la boca al hablar con Jordan Ayew. La nueva normativa FIFA permite la tarjeta roja por esa acción, pero el árbitro no intervino. En el bando contrario, el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, cargó con dureza contra los árbitros y el VAR por lo que consideró un penalti y una expulsión no señalados contra Inglaterra.

Panamá, por su parte, ya está eliminada. La Marea Roja encajó derrotas ante Ghana y Croacia en sus dos primeros partidos, aunque en ninguno de los dos fue un equipo que se rindiera. Contra Ghana dominaron el balón y crearon ocasiones, pero un gol en el minuto 95 sentenció su suerte. Thomas Christiansen sabe que este partido es el último del torneo para los suyos.

El historial entre ambas selecciones se reduce a un único precedente: el 6-1 que Inglaterra firmó en el Mundial de Rusia 2018, partido en el que Kane marcó su primer hat-trick internacional. Aquel recuerdo pesa, aunque Panamá no tiene nada que perder este sábado.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen no ha confirmado el once inicial de Panamá para este partido y tampoco se han registrado bajas oficiales por lesión o sanción de cara al encuentro. La información se actualizará cuando el cuerpo técnico haga pública la convocatoria definitiva.

En el lado inglés, Thomas Tuchel tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha comunicado lesiones o sanciones confirmadas en este momento. Se espera que los datos de ambos equipos se completen conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Panamá llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante Croacia en el Mundial el 23 de junio. Antes de eso cayeron 1-0 ante Ghana en la fase de grupos y empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina en un amistoso. Su mejor resultado del período fue el 4-2 ante República Dominicana, aunque también encajaron un severo 6-2 frente a Brasil.

Inglaterra presenta una forma claramente superior: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante Ghana el 23 de junio en el Mundial. Antes de eso, derrotaron a Croacia 4-2 en la fase de grupos, y sumaron victorias en amistosos ante Costa Rica (3-0) y Nueva Zelanda (1-0). Su única derrota en ese tramo llegó frente a Japón en marzo (0-1).

Historial de Enfrentamientos Directos

PAN Último partidos ING 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente entre estas dos selecciones es la goleada de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, donde los Three Lions se impusieron 6-1 a Panamá en la fase de grupos el 24 de junio de ese año. Ese partido sigue siendo el único encuentro registrado entre ambas naciones en el historial disponible.

Clasificación

En el Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra ocupa la primera posición y Panamá se encuentra en el cuarto y último puesto tras las dos primeras jornadas.