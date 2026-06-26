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World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Cómo ver Nueva Zelanda vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para seguir el partido están disponibles a continuación. Puedes ver el encuentro en directo a través de VIX en Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en el BC Place de Vancouver en el cierre del Grupo G del Mundial 2026, con ambos seleccionados necesitando un resultado para asegurar su paso a la siguiente ronda.

Los All Whites llegan a este partido con una campaña irregular. El empate 2-2 ante Irán en la primera jornada demostró que Nueva Zelanda puede competir a este nivel, pero la derrota 3-1 ante Egipto en la segunda fecha, en la que cedieron tres goles en la segunda parte tras ir ganando, los devolvió a la realidad. Chris Wood, delantero del Nottingham Forest y alma del equipo, deberá estar en su mejor versión si los suyos quieren protagonizar la sorpresa del torneo.

Elijah Just fue el mejor jugador de Nueva Zelanda ante Irán, anotando los dos goles de su selección. Darren Bazeley necesita que el extremo del Motherwell repita esa actuación frente a una Bélgica que ha mostrado fisuras a lo largo de esta fase de grupos.

Bélgica llegó a Norteamérica como una de las selecciones más respetadas del torneo, pero no ha estado a la altura de esa condición. Un empate 1-1 ante Egipto y un cero a cero ante Irán, este último jugado con diez hombres tras la expulsión de Nathan Ngoy, dejan a los Diablos Rojos en una situación comprometida. Kevin De Bruyne ha sido directo al respecto, admitiendo públicamente que el equipo no ha estado a la altura y que ha cometido errores graves en los momentos menos oportunos.

Hay más incertidumbre en el campamento belga. Jeremy Doku viajó a Londres para estar presente en el nacimiento de su primer hijo y su disponibilidad y estado físico son preguntas reales que Rudi Garcia debe resolver. Romelu Lukaku partió como titular ante Irán, pero su puesto en el once no está garantizado, con Charles De Ketelaere presionando para entrar desde el inicio.

Bélgica tiene la calidad individual para ganar este partido con comodidad. Courtois, De Bruyne, Trossard y Lukaku forman un eje de enorme nivel. Pero esta fase de grupos ha demostrado que el talento sobre el papel vale poco si el conjunto no funciona como bloque. Nueva Zelanda presionará, trabajará y pondrá las cosas difíciles.

A continuación, toda la información sobre dónde ver Nueva Zelanda vs Bélgica en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley apunta a repetir el once que comenzó ante Egipto. El once proyectado de Nueva Zelanda es: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. Los All Whites no tienen bajas por lesión ni sanción.

Por parte de Bélgica, Nathan Ngoy cumple sanción tras su expulsión ante Irán. El once proyectado de los Diablos Rojos es: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. No hay otras bajas confirmadas, aunque Garcia tiene decisiones pendientes en el ataque. Se añadirán actualizaciones conforme se confirme la convocatoria oficial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 25 N. Ngoy

Forma

Nueva Zelanda acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Egipto el 22 de junio, un partido en el que se adelantaron antes de encajar tres goles en la segunda parte. Antes de eso, empataron 2-2 con Irán el 16 de junio en su debut mundialista. El único triunfo del ciclo llegó ante Chile en marzo, con un contundente 4-1. Las derrotas ante Inglaterra (0-1) y Haití (0-4) completan la secuencia. En total, los All Whites han marcado ocho goles y encajado doce en esos cinco encuentros.

Bélgica suma dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue el 0-0 ante Irán el 21 de junio, disputado durante gran parte del tiempo con diez hombres. Antes de ese encuentro, empataron 1-1 ante Egipto el 15 de junio. Los Diablos Rojos golearon a Túnez 5-0 y vencieron a Croacia 2-0 en amistosos previos al torneo, y empataron 1-1 con México a comienzos de año. Han anotado siete goles y encajado tres en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre Nueva Zelanda y Bélgica. Los registros históricos oficiales de este duelo no están incluidos en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la cuarta posición y Bélgica la tercera antes de la última jornada.