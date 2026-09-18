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Premier League
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City Ground, Nottingham
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Cómo ver Nottingham Forest vs Coventry: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Nottingham Forest vs Coventry
Nottingham Forest
Coventry
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Coventry. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Nottingham Forest recibe al Coventry City en el City Ground este sábado en un partido de la quinta jornada de la Premier League. Oliver Glasner busca consolidar a los suyos en la tabla, mientras que Frank Lampard llega con la urgencia de quien aún no ha sumado un solo punto en el campeonato. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
City Ground, Nottingham

Cómo ver Nottingham Forest vs Coventry

El partido entre Nottingham Forest y Coventry City se puede ver en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

El Forest llega a este encuentro con una racha irregular pero con argumentos. Los de Glasner empataron ante el Liverpool y el Tottenham antes de vencer al Aston Villa en la última jornada liguera, aunque han cedido ante el Leeds tanto en la Copa como en la Premier League. Con Liam Delap como referencia ofensiva, el equipo tiene calidad suficiente para imponer condiciones en casa.

El panorama del Coventry no puede ser más difícil. El equipo de Lampard ha perdido sus cuatro primeros partidos de liga sin marcar un solo gol, igualando un indeseado récord de la máxima categoría. La goleada 5-0 encajada ante el Brighton en la última jornada fue un golpe durísimo, y el técnico inglés ha pedido realismo a sus jugadores ante una situación que exige respuestas inmediatas.

Más allá de la liga, el Coventry también cayó 3-1 ante el Aston Villa en la Carabao Cup entre semana, lo que suma ya cinco derrotas consecutivas en todos los competiciones. La presión sobre Lampard crece con cada partido que pasa.

El Forest, por su parte, tiene la ventaja de jugar en casa y la motivación de escalar posiciones en una Premier League que se presenta apretada. Glasner ha insistido en la necesidad de mantener la humildad y el trabajo colectivo como pilares del equipo.

Noticias de los equipos y escuadras

Nottingham Forest contra Coventry alineaciones probables

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-3
M. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerDaniel MuñozDaniel MuñozN. WilliamsN. WilliamsD. NdoyeD. NdoyeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. DelapC. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. Pinnockteam-logoS. MfuniM. van EwijkM. van EwijkJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesF. OnyekaF. OnyekaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniE. SimmsE. Simms
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Coventry

Manager

  • O. Glasner
  • F. Lampard

En el Nottingham Forest, Oliver Glasner no podrá contar con Nicolo Savona ni con Nikola Milenkovic por lesión. El once probable del técnico alemán incluye a Matz Sels bajo palos, con una defensa formada por Ousmane Diomande, Murillo y Ola Aina, y Liam Delap como referencia en ataque junto a Morgan Gibbs-White y Dan Ndoye.

El Coventry llega con varias bajas importantes: Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden y Josh Eccles están en la enfermería, mientras que Taiwo Awoniyi cumple sanción y no estará disponible. Frank Lampard deberá recomponer su once con recursos limitados, y el once proyectado sitúa a Carl Rushworth en portería y a Jack Rudoni y Loum Tchaouna en ataque.

Forma

NFO

NFO - Formulario

LEE
L0-1
LEE
L0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
W1-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COV

COV - Formulario

PLY
W2-4
HUL
L0-1
MCI
L1-0
BHA
L0-5
AVL
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Nottingham Forest presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, y anteriormente igualaron 2-2 con el Liverpool en Anfield. En esos cinco encuentros, el equipo ha marcado cinco goles y encajado cinco, con una tendencia a los partidos disputados y de resultado abierto.

El Coventry, en cambio, acumula cuatro derrotas consecutivas en sus últimos cinco encuentros, con una única victoria en ese tramo: un 4-2 ante el Plymouth en la Carabao Cup. En liga, el equipo no ha marcado en ninguno de sus cuatro partidos disputados, encajando nueve goles en total. La derrota más reciente fue el 5-0 ante el Brighton, y antes cayeron 1-0 ante el Manchester City y 1-0 ante el Hull City.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateCoventry
3
0
2
Amistosos
Coventry badge
Coventry
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de julio de 2022, cuando el Coventry venció al Nottingham Forest por 3-1 en un partido amistoso. En los cinco últimos duelos registrados, el Forest acumula tres victorias por una del Coventry, con el partido restante favorable también a los de Nottingham. La mayoría de estos encuentros se disputaron en el Championship, con el Forest mostrando una ligera superioridad histórica reciente en este cruce.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
BrentfordBrentfordBRE
523084+49
W
D
D
D
W
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
5
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
7
ChelseaChelseaCHE
5212101007
L
D
L
W
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Nottingham Forest ocupa la undécima posición, mientras que el Coventry City se encuentra último, en el puesto 20.

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