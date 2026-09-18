El Nottingham Forest recibe al Coventry City en el City Ground este sábado en un partido de la quinta jornada de la Premier League. Oliver Glasner busca consolidar a los suyos en la tabla, mientras que Frank Lampard llega con la urgencia de quien aún no ha sumado un solo punto en el campeonato. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Cómo ver Nottingham Forest vs Coventry

El partido entre Nottingham Forest y Coventry City se puede ver en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

El Forest llega a este encuentro con una racha irregular pero con argumentos. Los de Glasner empataron ante el Liverpool y el Tottenham antes de vencer al Aston Villa en la última jornada liguera, aunque han cedido ante el Leeds tanto en la Copa como en la Premier League. Con Liam Delap como referencia ofensiva, el equipo tiene calidad suficiente para imponer condiciones en casa.

El panorama del Coventry no puede ser más difícil. El equipo de Lampard ha perdido sus cuatro primeros partidos de liga sin marcar un solo gol, igualando un indeseado récord de la máxima categoría. La goleada 5-0 encajada ante el Brighton en la última jornada fue un golpe durísimo, y el técnico inglés ha pedido realismo a sus jugadores ante una situación que exige respuestas inmediatas.

Más allá de la liga, el Coventry también cayó 3-1 ante el Aston Villa en la Carabao Cup entre semana, lo que suma ya cinco derrotas consecutivas en todos los competiciones. La presión sobre Lampard crece con cada partido que pasa.

El Forest, por su parte, tiene la ventaja de jugar en casa y la motivación de escalar posiciones en una Premier League que se presenta apretada. Glasner ha insistido en la necesidad de mantener la humildad y el trabajo colectivo como pilares del equipo.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Nottingham Forest, Oliver Glasner no podrá contar con Nicolo Savona ni con Nikola Milenkovic por lesión. El once probable del técnico alemán incluye a Matz Sels bajo palos, con una defensa formada por Ousmane Diomande, Murillo y Ola Aina, y Liam Delap como referencia en ataque junto a Morgan Gibbs-White y Dan Ndoye.

El Coventry llega con varias bajas importantes: Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden y Josh Eccles están en la enfermería, mientras que Taiwo Awoniyi cumple sanción y no estará disponible. Frank Lampard deberá recomponer su once con recursos limitados, y el once proyectado sitúa a Carl Rushworth en portería y a Jack Rudoni y Loum Tchaouna en ataque.

Forma

El Nottingham Forest presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, y anteriormente igualaron 2-2 con el Liverpool en Anfield. En esos cinco encuentros, el equipo ha marcado cinco goles y encajado cinco, con una tendencia a los partidos disputados y de resultado abierto.

El Coventry, en cambio, acumula cuatro derrotas consecutivas en sus últimos cinco encuentros, con una única victoria en ese tramo: un 4-2 ante el Plymouth en la Carabao Cup. En liga, el equipo no ha marcado en ninguno de sus cuatro partidos disputados, encajando nueve goles en total. La derrota más reciente fue el 5-0 ante el Brighton, y antes cayeron 1-0 ante el Manchester City y 1-0 ante el Hull City.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de julio de 2022, cuando el Coventry venció al Nottingham Forest por 3-1 en un partido amistoso. En los cinco últimos duelos registrados, el Forest acumula tres victorias por una del Coventry, con el partido restante favorable también a los de Nottingham. La mayoría de estos encuentros se disputaron en el Championship, con el Forest mostrando una ligera superioridad histórica reciente en este cruce.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Nottingham Forest ocupa la undécima posición, mientras que el Coventry City se encuentra último, en el puesto 20.