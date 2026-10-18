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Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Cómo ver Nottingham Forest vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nottingham Forest y Arsenal se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede a la transmisión en vivo a través del enlace oficial de la plataforma.

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El City Ground de Nottingham acoge este domingo un duelo de Premier League entre Nottingham Forest y el Arsenal, actual campeón de la liga inglesa. Los Gunners llegan como uno de los equipos más en forma del campeonato, mientras que los locales necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El Forest atraviesa un momento delicado. Oliver Glasner no ha conseguido estabilizar al equipo, que ha encadenado dos derrotas consecutivas en la Premier League, incluida una caída ante el Crystal Palace el pasado fin de semana. La presión sobre los locales es evidente.

El Arsenal, por su parte, llega con la confianza que otorga ser campeón vigente. Mikel Arteta ha construido un bloque sólido que viene de golear al Lille en la Champions League por 3-0, y que en la liga acumula una racha que le mantiene en los puestos de cabeza.

Sin embargo, el técnico vasco tendrá que gestionar algunas ausencias importantes en defensa. William Saliba no estará disponible, lo que obliga a Arteta a reorganizar la zaga para un partido que, sobre el papel, parece favorable a los visitantes pero que en el City Ground nunca es sencillo.

Desde el lado local, la gran incógnita es Morgan Gibbs-White, el centrocampista más creativo del Forest. Glasner confirmó que el jugador afronta una prueba de último momento para determinar si llega a tiempo para el partido tras un problema muscular.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal, que ha dominado estos enfrentamientos con autoridad en los últimos años. El City Ground, no obstante, ha sido escenario de empates que demuestran que el Forest puede competir en casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y el análisis del momento de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Oliver Glasner no podrá contar con Igor Jesus ni con Nicolo Savona por lesión. Si Gibbs-White supera la prueba de aptitud física, el once probable del Forest incluiría a Matz Sels bajo palos, con una defensa formada por Murillo, Jair Cunha y Ousmane Diomande, y Dan Ndoye como lateral. En el mediocampo figurarían Callum Hudson-Odoi, James McAtee y Xaver Schlager, con Daniel Muñoz y Neco Williams en los costados y Liam Delap como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, Christos Tzolis ni Piero Hincapié. El once probable del Arsenal apunta a David Raya en portería; Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa junto a Ben White; Martin Odegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka y Declan Rice en el mediocampo; con Bruno Guimaraes y Kai Havertz completando el equipo.

Forma

El Nottingham Forest llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue ante el Crystal Palace por 3-1, y antes de eso cayeron ante el Coventry por 0-1. Su única victoria en ese tramo llegó frente al Aston Villa por 2-1 a domicilio, un resultado que demuestra que el equipo tiene capacidad para competir cuando está al nivel.

El Arsenal presenta un registro más sólido, con tres victorias, una derrota y ningún empate en sus últimos cinco partidos. Tras la derrota ante el Brighton por 3-0, los Gunners respondieron con victorias ante Sunderland, Ipswich en la Carabao Cup, Leeds y el reciente 3-0 al Lille en la Champions League. En total han marcado doce goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con empate a cero en el City Ground en enero de 2026. Antes de eso, el Arsenal goleó al Forest por 3-0 en septiembre de 2025 en el Emirates. De los últimos cinco enfrentamientos, el Arsenal ha ganado dos, ha habido dos empates y el Forest se ha impuesto en uno, con los Gunners anotando ocho goles por uno de los locales en ese tramo.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Nottingham Forest se encuentra en el decimosexto puesto.