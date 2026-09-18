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Cómo ver Newcastle vs Hull: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Newcastle vs Hull
Newcastle
Hull
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Newcastle y Hull. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Newcastle United recibe a Hull City en St James' Park este sábado en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para los Magpies. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 5
St James' Park

Cómo sintonizar el Newcastle vs Hull

El partido entre Newcastle United y Hull City se puede ver en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

El equipo de Matthias Jaissle encadena una derrota contundente tras caer 4-1 ante Leeds United en Elland Road, resultado que puso fin a su racha invicta en la liga. La goleada expuso las carencias defensivas del conjunto de Tyneside y añade presión a un técnico que ya había sido amonestado por su comportamiento en la banda, convirtiéndose en el único entrenador sancionado por ese motivo en lo que va de temporada.

Las bajas no dan tregua a Jaissle. Anthony Elanga, uno de los jugadores más destacados del equipo esta temporada, fue descartado por la selección sueca durante el parón internacional por lesión y ahora enfrenta un período de ausencia que podría prolongarse. Su falta se suma a una lista de lesionados que complica seriamente la planificación del técnico alemán.

Hull City, por su parte, llega con la moral alta tras un inicio de temporada histórico. El conjunto de Sergej Jakirovic se fue de Stamford Bridge con un empate ante el Chelsea, resultado que su entrenador calificó con orgullo, y mantiene una solidez que pocos esperaban de un equipo recién ascendido. Los Tigers han demostrado carácter y organización en cada salida.

Ambos equipos se encuentran en posiciones contrastadas en la tabla: Newcastle en el puesto 12 y Hull en el cuarto lugar, lo que convierte esta visita en una prueba de fuego para los locales.

Noticias de los equipos y escuadras

Newcastle contra Hull alineaciones probables

4-2-3-1
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formación
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanV. LivramentoV. LivramentoH. BarnesH. BarnesJ. WillockJ. WillockJ. MurphyJ. MurphyL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurY. WissaY. WissaK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiL. HerringtonL. HerringtonR. GilesR. GilesM. CrooksM. CrooksL. CoyleL. CoyleR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieteam-logoE. Stroud
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Newcastle

Once inicial

Hull

Manager

  • M. Jaissle
  • S. Jakirovic

Matthias Jaissle afronta una crisis de efectivos considerable. Las bajas confirmadas de Dan Burn, William Osula, Joelinton, Nico González, Ewen Jaouen, Anthony Elanga, Jacob Ramsey y Amar Dedic dejan al técnico con opciones limitadas. El once probable apunta a Lukas Hornicek bajo palos, con una defensa formada por Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman y Valentino Livramento, mientras que Harvey Barnes, Joseph Willock, Jacob Murphy, Lewis Miley y Sean Steur completarían el centro del campo, con Yoane Wissa como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Sergej Jakirovic también gestiona varias ausencias. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita y Nobel Mendy están descartados. El once proyectado sitúa a Konstantinos Tzolakis en portería, con John Egan, Semi Ajayi y Lucas Herrington en defensa, Ryan Giles, Matt Crooks, Lewie Coyle y Regan Slater en el medio, y Mohamed Belloumi, Oli McBurnie y Elliot Stroud en ataque.

Forma

NEW

NEW - Formulario

WBA
W3-2
TOT
W0-2
BOU
D2-2
MIL
W0-1
LEE
L4-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HUL

HUL - Formulario

STK
W1-1
COV
W0-1
AVL
D0-0
SUN
L1-0
CHE
D2-2
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Newcastle llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. El resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante Leeds United en la Premier League, aunque antes de ese tropiezo el equipo había vencido al Millwall en la Carabao Cup y al Tottenham por 2-0 en la liga. En total, los Magpies han marcado diez goles y encajado siete en ese período, con empates ante Liverpool y Bournemouth, ambos con resultado 2-2.

Hull City presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el empate 2-2 en Stamford Bridge ante el Chelsea en la Premier League, precedido por una eliminación en la Carabao Cup ante el Sunderland. Antes de eso, los Tigers sumaron puntos ante el Aston Villa con un 0-0 y ganaron en Coventry por 1-0 en la liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

NewcastleEmpateHull
2
2
1
Amistosos
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Amistosos
Hull badge
Hull
HUL
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Carabao Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Hull badge
Hull
HUL
2
F
10Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes data de julio de 2024, cuando Newcastle venció a Hull por 2-0 en un amistoso de pretemporada. En los últimos cinco duelos registrados, Newcastle acumula tres victorias frente a ninguna de Hull, con dos empates. Los precedentes en competición oficial más cercanos incluyen un 1-1 en la Carabao Cup de noviembre de 2016 y un 0-3 en la Premier League de enero de 2015, siempre con el conjunto del noreste como dominador.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
BrentfordBrentfordBRE
523084+49
W
D
D
D
W
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
5
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
7
ChelseaChelseaCHE
5212101007
L
D
L
W
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Newcastle United ocupa la decimosegunda posición, mientras que Hull City se sitúa en el cuarto lugar.

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