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Carabao Cup - Jornada 1 7 ago 2026 - 15:00 Riverside Stadium

Cómo ver Middlesbrough vs Wrexham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Middlesbrough y Wrexham se citan en el Riverside Stadium de Middlesbrough en la primera ronda de la Carabao Cup, abriendo así la temporada 2026-27 con un duelo entre dos equipos que ya se conocen bien de la Championship.

Para Kim Hellberg, este partido representa la primera prueba competitiva de un proyecto en construcción. La pretemporada del Middlesbrough arrojó resultados dispares, con un empate ante el Espanyol y una derrota frente al Huddersfield, aunque el club ha sido activo en el mercado. La llegada del lateral del USMNT Max Arfsten desde el Columbus Crew por hasta 7,5 millones de dólares, sumada a la incorporación de Sebastian Berhalter y Aidan Morris, dibuja un bloque con marcado perfil estadounidense. El portero Radek Vitek también está cerca de cerrar su traspaso permanente desde el Manchester United.

Wrexham llega con la moral bien alta tras una pretemporada que dejó titulares. Phil Parkinson dirigió a los Red Dragons a victorias ante el Manchester United en Helsinki y el Leeds United, resultados que hablan de un equipo con ambición real. La derrota más reciente, un 1-0 ante el Sunderland el 2 de agosto, no empaña una preparación veraniega sólida.

Fuera del campo, Wrexham también ha movido ficha. El fichaje de Ben Whiteman, capitán del Preston, por 3 millones de libras añade experiencia contrastada en la Championship al centro del campo de Parkinson. Los copropietarios Ryan Reynolds y Rob McElhenney han dejado claro que están dispuestos a invertir por encima de los 10 millones de libras si la situación lo requiere, con el ascenso a la Premier League como objetivo declarado.

Ambos clubes se midieron dos veces la temporada pasada sin que ninguno lograra imponerse: empate 2-2 en el Racecourse Ground en mayo y 1-1 en el Riverside en octubre. No hay ventaja psicológica clara para ninguno de los dos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Middlesbrough de Kim Hellberg afronta este partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones, y el técnico sueco no ha dado a conocer su once probable de cara al encuentro. Las novedades se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

El Wrexham de Phil Parkinson tampoco ha facilitado información sobre lesionados o suspendidos, y no se ha publicado una alineación prevista para los Red Dragons. Se esperan más detalles antes del pitido inicial.

Forma

El Middlesbrough llega a este encuentro con un registro de 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 3-3 ante el Espanyol el 1 de agosto, mientras que el 18 de julio igualaron 1-1 con el Celtic. Los de Teesside cayeron 3-1 ante el Huddersfield en pretemporada y perdieron 1-0 ante el Hull City en el último partido de la Championship la pasada campaña. En total, el Middlesbrough anotó ocho goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Wrexham presenta un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante el Sunderland el 2 de agosto, aunque antes habían firmado victorias ante el Leeds United (3-2) y el Manchester United (1-0). Un empate sin goles ante el Wisla Krakow y el 2-2 de la Championship ante el Middlesbrough completan la serie. Los Red Dragons marcaron seis goles y encajaron tres en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, cuando Wrexham y Middlesbrough empataron 2-2 en un partido de Championship en el Racecourse Ground. Antes de eso, el Middlesbrough recibió al Wrexham en el Riverside Stadium en octubre de 2025, con otro empate, esta vez 1-1. En los dos enfrentamientos registrados, ningún equipo ha logrado la victoria.