Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Mexico vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Sudáfrica se puede ver en vivo a través de TV Azteca y TelevisaUnivision en México, mientras que los aficionados en Estados Unidos pueden seguirlo en Peacock. A continuación se muestran las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México y Sudáfrica abren su participación en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, en un arranque de torneo que coloca al anfitrión ante una selección africana con mucho que demostrar en la máxima cita del fútbol.

El Tri llega al partido con un estado de forma envidiable. Javier Aguirre construyó un equipo que no pierde en suelo mexicano desde hace 22 partidos, y el 5-1 ante Serbia en el último amistoso fue una declaración de intenciones. Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez brillaron en Toluca, y Aguirre tiene ahora el problema de elegir entre demasiadas buenas opciones.

La victoria ante Serbia no llegó sin sobresalto. Serbia abrió el marcador tras un malentendido defensivo, pero la reacción de México fue contundente: remontó antes del descanso y cerró el partido con autoridad. Ese tipo de respuesta, en casa y con presión, es exactamente lo que necesita un equipo que debuta en un Mundial ante su propia afición.

Sudáfrica llega con menos rodaje pero con el orgullo de Bafana Bafana intacto. Hugo Broos ha preparado a su equipo con una serie de amistosos, y la victoria 1-0 ante Jamaica el 6 de junio fue el último ensayo antes del torneo. No es un rival que México pueda menospreciar.

Los dos equipos ya se han visto en un Mundial. En Johannesburgo 2010, el partido inaugural del torneo terminó 1-1, un resultado que todavía resuena en la memoria colectiva de ambas aficiones. Dieciséis años después, el escenario es diferente, pero la intensidad promete ser la misma.

El Grupo A también incluye a Chequia y Corea del Sur, por lo que cada punto cuenta desde el primer partido. Para México, ganar en casa ante su público es una obligación moral. Para Sudáfrica, un buen resultado aquí podría cambiar el rumbo de toda su campaña.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

México está dirigido por Javier Aguirre Onaindía. Los datos de bajas y convocatoria definitiva se actualizarán en cuanto estén disponibles antes del partido. En el amistoso ante Serbia, Aguirre probó variantes en ataque y defensa, lo que sugiere que aún tiene decisiones por tomar en la alineación titular.

Sudáfrica llega bajo las órdenes de Hugo Broos. Al igual que con el equipo local, la información sobre lesiones y suspensiones no está disponible por el momento y se incorporará a este artículo en cuanto se confirme.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un contundente 5-1 ante Serbia el 5 de junio, que supuso el cierre de una preparación sin derrotas. Antes de eso, El Tri venció 1-0 a Australia y 2-0 a Ghana, y firmó empates ante Bélgica (1-1) y Portugal (0-0). En esos cinco partidos, México marcó nueve goles y encajó dos.

Sudáfrica suma un triunfo, dos empates y dos derrotas en su última racha. El partido más reciente fue una victoria 1-0 ante Jamaica el 6 de junio. Los de Broos empataron sin goles ante Nicaragua, pero perdieron en dos ocasiones ante Panamá y cayeron 2-1 ante Camerún en la Copa Africana de Naciones en enero. Bafana Bafana marcó tres goles y recibió cinco en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos RSA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Sudáfrica 1 - 1 Mexico

Sudáfrica 2 - 1 Mexico 2 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la Copa del Mundo de 2010, cuando Sudáfrica y México empataron 1-1 el 11 de junio en Johannesburgo, en el partido inaugural de aquel torneo. El único otro antecedente registrado es una victoria de Sudáfrica 2-1 sobre México en la Copa Oro de la CONCACAF el 9 de julio de 2005. En los dos partidos disputados, cada equipo ha ganado uno, con un total de cuatro goles marcados.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa la segunda posición y Sudáfrica la tercera.