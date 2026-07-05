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Cómo ver Mexico vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México e Inglaterra se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación, según la región desde la que se siga el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México recibe a Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México en los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputa este lunes 6 de julio con el anfitrión buscando su primer boleto a cuartos de final en décadas.

El Tri llega en un estado de forma impecable. Javier Aguirre ha construido un equipo sólido, compacto y difícil de batir, que completó la fase de grupos sin ceder un solo gol y derrotó a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos de final con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra, en cambio, ha tenido un camino más accidentado. Thomas Tuchel vio a su equipo sufrir ante República Democrática del Congo, concediendo un gol en el minuto siete antes de que Harry Kane rescatara a los suyos con un doblete tardío para cerrar el marcador 2-1.

El escenario añade una capa extra de dificultad para los visitantes. El Azteca, a 2.200 metros de altitud, es uno de los estadios más exigentes del mundo, y el entorno del partido ha sido todo menos tranquilo: aficionados mexicanos se congregaron frente al hotel de concentración inglés durante la madrugada con tambores, trompetas y fuegos artificiales. Jordan Henderson incluso bromeó sobre los rumores de que el equipo utilizaba Viagra para adaptarse a la altitud, aunque tanto él como Tuchel reconocieron que las condiciones presentan un reto físico real.

Declan Rice, pieza fundamental en el centro del campo inglés, arrastra molestias en el isquiotibial tras actuar de lateral derecho ante Congo, lo que lo convierte en duda para este partido. Reece James y Jarell Quansah también afrontan problemas físicos, lo que complica la planificación defensiva de Tuchel.

Para México, la situación es radicalmente distinta. Aguirre cuenta con el bloque titular en plenas condiciones y la incógnita más atractiva es si el joven Gilberto Mora tendrá minutos desde el inicio en el mediocampo ofensivo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre no registra bajas confirmadas por lesión ni sanción en el equipo mexicano. El técnico vasco tiene disponible a todo su bloque habitual y apunta a un once con José Rangel bajo palos; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y César Montes en defensa; Luis Romo, Erik Lira y Gilberto Mora en el mediocampo; y Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez en ataque.

Thomas Tuchel afronta más dudas en el bando inglés. No hay lesiones ni sanciones confirmadas de forma oficial, pero el estado físico de Declan Rice es el principal interrogante tras las molestias musculares que arrastra. El once proyectado sitúa a Jordan Pickford en portería; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi y Nico O'Reilly en la línea defensiva; Elliot Anderson y Rice en el doble pivote; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon como mediapuntas; y Harry Kane como referencia ofensiva. Se esperan novedades en las horas previas al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante Ecuador el 1 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial. El Tri también venció a Chequia (3-0), Corea del Sur (1-0) y Sudáfrica (2-0) en la fase de grupos, y goleó a Serbia 5-1 en un amistoso previo al torneo. En total, Aguirre ha marcado 13 goles y solo ha encajado uno en ese tramo, en el amistoso ante Serbia.

Inglaterra ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. La única excepción fue el empate sin goles ante Ghana en la fase de grupos. Su resultado más reciente fue la remontada 2-1 sobre la República Democrática del Congo el 1 de julio, con Kane como protagonista. Los Three Lions también derrotaron a Croacia 4-2 en el debut mundialista y a Panamá 2-0, acumulando nueve goles marcados y tres encajados en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 3 - 1 Mexico

Inglaterra 4 - 0 Mexico 1 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos únicos precedentes entre ambas selecciones en el registro disponible son sendos amistosos disputados en Inglaterra. El más reciente fue una victoria inglesa por 3-1 el 24 de mayo de 2010, precedida por otro triunfo de los Three Lions por 4-0 el 25 de mayo de 2001. Inglaterra ganó los dos encuentros con un marcador global de 7-1. El duelo del lunes será el primer enfrentamiento oficial entre México e Inglaterra en este conjunto de datos.

Clasificación

México terminó como líder del Grupo A del Mundial 2026, mientras que Inglaterra se proclamó primera de su Grupo L.