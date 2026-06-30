Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

Cómo ver Mexico vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Ecuador del Mundial 2026 se podrá ver en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

México recibe a Ecuador en el Estadio de la Ciudad de México en lo que será el duelo de los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. El ganador de este partido se medirá a Inglaterra o República Democrática del Congo en la siguiente ronda.

El equipo de Javier Aguirre llega en un estado de forma excepcional. El Tri ganó los tres partidos de la fase de grupos sin encajar un solo gol, y encadena una racha de seis victorias consecutivas. México lidera el Grupo A y juega ante su afición en el torneo que organiza como anfitrión por tercera vez en su historia.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, llegó a esta ronda por la vía más complicada. Los ecuatorianos no marcaron en sus dos primeros partidos del grupo, pero se clasificaron como el cuarto mejor tercero tras derrotar a Alemania 2-1 en el partido decisivo. Ese triunfo rompió una sequía de nueve partidos sin ganar ante selecciones europeas.

Moisés Caicedo, el centrocampista del Chelsea, asumió recientemente el brazalete de capitán de Ecuador tras la sorprendente renuncia de Enner Valencia al liderazgo del equipo en pleno torneo. El veterano delantero cedió la cinta en una ceremonia emotiva, y Caicedo llega a este partido con una responsabilidad renovada sobre sus hombros.

Nilson Angulo es otro nombre a seguir en las filas visitantes. El extremo del Sunderland ha marcado en tres de sus últimas seis apariciones con la selección y podría ser el factor diferencial para Beccacece en un partido en el que Ecuador necesitará más que solidez defensiva.

Por parte de México, el joven Gilberto Mora, de 17 años, se convirtió en el jugador más joven en iniciar un partido de Copa del Mundo con El Tri al saltar al campo frente a Chequia. Aguirre podría optar por darle continuidad desde el banquillo, aunque su presencia en el once no está descartada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, en qué canal se emite y cuál es la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este partido. El técnico mexicano apunta a un once con José Rangel bajo palos; Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Edson Álvarez en defensa; Erik Lira, Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez en el centro del campo; y Julián Quiñones junto a Raúl Jiménez en ataque.

Ecuador tampoco registra ausencias por lesión ni suspensión en los datos disponibles. Sebastián Beccacece alinearía a Hernán Galíndez en portería; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié y Alan Franco en defensa; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite y John Yeboah en el mediocampo; con Gonzalo Plata y Enner Valencia como referencias ofensivas. Se actualizará la información de ambos equipos si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega al partido con un rendimiento impecable en sus últimos cinco encuentros, con cinco victorias en cinco. El Tri goleó a Chequia 3-0 el 25 de junio, su mejor actuación del torneo, y antes de eso superó a Corea del Sur 1-0 y a Sudáfrica 2-0 en la fase de grupos. En los preparativos al Mundial, México también venció a Serbia por 5-1. En esos cinco partidos, el equipo de Aguirre anotó siete goles y no encajó ninguno.

Ecuador presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue el 2-1 ante Alemania el 25 de junio, resultado que les dio el billete a esta fase. Antes, empataron 0-0 con Curazao y cayeron 1-0 ante Costa de Marfil en el arranque del torneo. En amistosos previos, Ecuador derrotó a Guatemala 3-0 y a Arabia Saudí 2-1. Los visitantes han marcado ocho goles y encajado tres en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso en octubre de 2025 que terminó 1-1. Antes de ese duelo, las dos selecciones se habían visto las caras en la Copa América de julio de 2024, con empate a cero. En los últimos cinco enfrentamientos, México ha ganado dos, Ecuador uno, y dos partidos han concluido en tablas. México se impuso 3-2 en un amistoso de 2019, mientras que Ecuador hizo lo propio por el mismo marcador en 2021.

Clasificación

En la fase de grupos, México finalizó en primera posición del Grupo A, mientras que Ecuador terminó en tercer lugar del Grupo E.