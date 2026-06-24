Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Marruecos vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Marruecos y Haití se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se muestran las opciones de emisión confirmadas para este encuentro del Grupo C.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Marruecos y Haití cierran su participación en el Grupo C del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los Leones del Atlas llegan como favoritos claros, con la clasificación a octavos de final prácticamente asegurada.

Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, Marruecos ha mostrado solidez táctica a lo largo de la fase de grupos. Arrancaron con un empate 1-1 ante Brasil en el MetLife Stadium y después superaron 1-0 a Escocia gracias a un gol de Ismael Saibari, el delantero del PSV que también marcó en el debut.

Achraf Hakimi, capitán del equipo y lateral del Paris Saint-Germain, ha sido el pilar defensivo y ofensivo del conjunto marroquí. Su presencia en el flanco derecho condiciona los planes del rival y le otorga a Marruecos una dimensión distinta en los duelos de banda.

Haití, por su parte, llega a este partido sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, pero con la cabeza bien alta. Les Grenadiers han completado una participación histórica, la primera desde 1974, y aunque no han marcado en ninguno de sus dos partidos anteriores, su organización defensiva y el espíritu combativo de sus jugadores han dejado una impresión positiva en el torneo.

Jean-Ricner Bellegarde, Wilson Isidor y Ruben Providence son los nombres propios del equipo de Sébastien Migné. El técnico francés ha construido un bloque cohesionado desde que asumió el cargo en junio de 2024, y este último partido será la oportunidad de despedirse del Mundial con una actuación digna.

El partido tiene todo para ser un trámite controlado por Marruecos, aunque Haití no viajó a Estados Unidos para rendirse. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, presenta el siguiente once probable: Yassine Bounou; Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Achraf Hakimi, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Brahim Diaz e Ismael Saibari. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para este partido.

Haití, con Sebastien Migne en el banquillo, alinearía a: Johny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Carlens Arcus, Ricardo Ade; Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Jean-Ricner Bellegarde, Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor. Tampoco hay bajas confirmadas para Les Grenadiers de cara a este cierre de grupo.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Marruecos llega a Atlanta con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Escocia el 19 de junio en el Mundial, y antes de eso empataron 1-1 con Brasil en el debut del torneo. En los amistosos previos al campeonato, los marroquíes golearon 4-0 a Madagascar y 5-0 a Burundi. A lo largo de esos cinco encuentros, Marruecos marcó nueve goles y encajó solo dos, una cifra que refleja la robustez defensiva del equipo de Ouahbi.

Haití acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante Brasil el 20 de junio, y antes cayeron 1-0 frente a Escocia en su debut mundialista. El punto positivo de su racha fue una goleada 4-0 ante Nueva Zelanda en un amistoso de preparación, aunque las derrotas ante Perú (2-1) y los resultados en el torneo muestran las dificultades del equipo para competir contra rivales de mayor nivel.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran ningún enfrentamiento previo entre Marruecos y Haití. No existe historial de duelos directos entre ambas selecciones en el conjunto de partidos proporcionado, por lo que este encuentro en Atlanta podría ser el primero entre ambas naciones en competición oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Marruecos ocupa la segunda posición, mientras que Haití se sitúa en el cuarto y último lugar.