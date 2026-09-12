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Cómo ver Manchester United vs Manchester City: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Manchester United vs Manchester City
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Manchester City
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Old Trafford acoge el derbi de Mánchester entre Manchester United y Manchester City, uno de los partidos más cargados de rivalidad en el calendario de la Premier League. Michael Carrick recibe al líder del campeonato con la necesidad de sumar puntos y recuperar terreno en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 4
Old Trafford

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Acerca del encuentro

El United llega al encuentro con una mezcla de resultados en las últimas semanas. La victoria en la Champions League ante Sabah FK (4-0) insufló optimismo al vestuario, pero el empate ante el Everton y la derrota sufrida ante el Hull en liga dejan dudas sobre la consistencia del equipo en el torneo doméstico.

Carrick también gestiona una lista de bajas notable. Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton y Manuel Ugarte están en la enfermería, y Luke Shaw afronta una prueba de aptitud física de última hora antes del partido. La presión sobre el técnico es evidente, con voces críticas que cuestionan si está capacitado para llevar al club a lo más alto a largo plazo.

El City, por su parte, llega como líder de la Premier League con un arranque de temporada prácticamente perfecto. Enzo Maresca ha dado buenas noticias en el apartado físico de cara al derbi, aunque Jeremy Doku y Nico O'Reilly siguen en el dique seco. Erling Haaland encabeza un ataque que ha marcado en todos sus partidos recientes.

Los de Maresca vienen de ganar al FC Oporto en Champions (0-2) y encadenan cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones antes de este partido. Su única derrota en los últimos cinco encuentros fue ante el Arsenal en la Community Shield.

El derbi llega en un momento de máxima tensión para el United, con debates sobre el futuro del equipo dentro y fuera del campo.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester United contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Manchester City

Manager

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton ni Manuel Ugarte por lesión. Luke Shaw, que no participó en el partido europeo entre semana, afronta una prueba de aptitud física de última hora y su presencia es incierta. En caso de estar disponible, el once probable del United incluiría a Senne Lammens bajo palos, con Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire y Shaw en defensa, Youri Tielemans, Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo en el centro del campo, y Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha en ataque.

Enzo Maresca recupera efectivos para el derbi y podrá contar con la mayor parte de su plantilla. Jeremy Doku y Nico O'Reilly son las únicas bajas confirmadas. El once probable del City apunta a Gianluigi Donnarumma en portería, una línea defensiva con Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Ruben Dias, un centro del campo formado por Rayan Cherki, Enzo Fernández y Elliot Anderson, y una delantera con Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye y Erling Haaland.

Forma

MUN

MUN - Formulario

MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Carrick goleó al Sabah FK por 4-0 en la Champions League más recientemente, aunque en liga los resultados son más irregulares: venció al Ipswich por 5-2 pero perdió ante el Hull City por 0-2 y empató 2-2 con el Everton. En total, el United ha marcado 13 goles y encajado 10 en ese tramo.

El Manchester City llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Tras la derrota en la Community Shield ante el Arsenal (0-3), los de Maresca han encadenado triunfos ante Bournemouth (2-1), Crystal Palace (1-4), Coventry (1-0) y el FC Oporto en Champions (0-2). El City ha mantenido la portería a cero en sus dos partidos más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 17 de enero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el United acumula dos victorias, un empate y dos derrotas frente al City. El partido de septiembre de 2025 en el Etihad acabó con una contundente victoria ciudadana por 3-0, mientras que en diciembre de 2024 fue el United quien se impuso por 1-2 en el estadio rival.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa la primera posición, mientras que el Manchester United se encuentra en el puesto once.

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