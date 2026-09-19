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Cómo ver Manchester City vs Sunderland: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Manchester City vs Sunderland
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Sunderland
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester City y Sunderland. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Manchester City recibe al Sunderland en el Etihad Stadium en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este tramo de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
Etihad Stadium

Cómo sintonizar el Manchester City vs Sunderland

El Manchester City vs Sunderland se puede ver en directo a través de las plataformas disponibles en tu región. A continuación tienes las opciones de emisión para este partido de Premier League.

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Acerca del encuentro

Enzo Maresca llega a este partido con su equipo en un estado de forma sobresaliente. Los Citizens han ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria 1-0 ante el Manchester United en Old Trafford y un contundente 5-0 sobre el Norwich City en la Carabao Cup, donde el joven Floyd Samba marcó un doblete en su debut profesional.

Sin embargo, Maresca deberá gestionar la ausencia de Phil Foden, quien cumple sanción, además del cuidado en la carga de trabajo de Erling Haaland, cuya situación ha generado conversaciones entre el cuerpo técnico del City y la selección noruega.

El Sunderland, dirigido por Regis Le Bris, llega al Etihad con la moral reforzada tras escribir una página histórica en Europa. El conjunto de Wearside derrotó al AZ Alkmaar 1-0 en el Stadium of Light, su primera victoria en competición europea en 53 años, con Enzo Le Fee como protagonista desde el punto de penalti.

En la Premier League, los visitantes ocupan la parte media-baja de la tabla, aunque su solidez defensiva en algunos partidos recientes demuestra que Le Bris ha construido un equipo competitivo desde su regreso a la élite.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester City contra Sunderland alineaciones probables

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardT. HumeT. HumeK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-1-4-1
Manchester City

Once inicial

Sunderland

Manager

  • E. Maresca
  • R. Le Bris

Enzo Maresca cuenta con un once probable que incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol y Matheus Nunes, y una línea de ataque con Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye y Elliot Anderson apoyando a Erling Haaland. La única baja confirmada es Phil Foden, quien no podrá participar por sanción.

Por parte del Sunderland, Regis Le Bris no podrá contar con Habib Diarra, Romaine Mundle ni Omar Alderete por lesión, mientras que Reinildo tampoco estará disponible al cumplir suspensión. El once proyectado sitúa a Robin Roefs en portería, con una línea defensiva compuesta por Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Trai Hume y Kevin Danso, y Granit Xhaka y Noah Sadiki en el centro del campo, con Enzo Le Fee y Brian Brobbey como referencias ofensivas.

Forma

MCI

MCI - Formulario

CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
Gol marcado (encajado)
13/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SUN

SUN - Formulario

FUL
W1-0
BRE
D1-1
HUL
W1-0
ARS
L0-2
AZ
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Manchester City llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Su resultado más reciente fue el 5-0 ante el Norwich City en la Carabao Cup, y antes de eso se impusieron 1-0 al Manchester United en la Premier League. En ese tramo, los de Maresca han anotado doce goles y encajado tres, con victorias también ante el FC Oporto en la Champions League y el Crystal Palace en la liga.

El Sunderland acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria histórica 1-0 sobre el AZ Alkmaar en la Europa League, aunque en la Premier League cayeron 2-0 ante el Arsenal. El equipo de Le Bris ha marcado cuatro goles y encajado cuatro en ese período, con un empate ante el Brentford y una victoria ante el Fulham completando la serie.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
8Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate 0-0 en el Stadium of Light en enero de 2026, aunque el Manchester City se impuso 3-0 en el cruce anterior, disputado en el Etihad en diciembre de 2025. Si se amplía la mirada a los últimos cinco precedentes en Premier League, el City domina claramente la serie con tres victorias, un empate y una derrota, sin que el Sunderland haya logrado marcar en tres de esos cinco duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
7
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa la segunda posición, mientras que el Sunderland se encuentra en el puesto catorce. El partido enfrenta, por tanto, a un equipo que pelea por el título con uno que busca consolidarse en la mitad de la tabla.

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