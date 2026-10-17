Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Ipswich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs Ipswich Town se puede ver en directo en Estados Unidos a través de HBO Max. Los aficionados hispanohablantes en Estados Unidos también pueden seguir el partido por Telemundo. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Manchester City recibe al Ipswich Town en el Etihad Stadium con la necesidad urgente de recuperar sensaciones en la Premier League. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega a este partido tras encajar una dolorosa derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, un resultado que dejó al vestuario con muchas respuestas que dar.

Fue una noche para olvidar en el Etihad. El City cayó 4-2 ante el PSG después de un arranque catastrófico, y tanto Marc Guehi como Antoine Semenyo reconocieron públicamente que el equipo no estuvo a la altura en los momentos decisivos. Erling Haaland brilló con luz propia, pero no fue suficiente para evitar el tropiezo europeo.

Maresca exige una reacción inmediata. El técnico italiano sabe que la Premier League no espera, y un rival como el Ipswich Town, recién ascendido y situado en la décima posición, representa la oportunidad perfecta para restablecer la confianza y retomar el ritmo ganador.

El Ipswich, entrenado por Gary O'Neil, llega con una forma irregular en las últimas semanas. Los Tractor Boys han alternado victorias y derrotas, y su visita al Etihad llega en un momento en el que buscan consolidarse en la élite del fútbol inglés tras su regreso a la máxima categoría.

Con el City liderando la Premier League y el Ipswich tratando de alejarse de la zona baja de la tabla, el contexto competitivo añade peso a un partido que, sobre el papel, favorece claramente al conjunto local. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca tiene previsto alinear un once con Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Marc Guehi y Ruben Dias. En el centro del campo se esperan Matheus Nunes, Enzo Fernández y Elliot Anderson, mientras que Rayan Cherki e Iliman Ndiaye acompañarán a Erling Haaland en ataque. Nico O'Reilly y Antoine Semenyo completan el once proyectado. El equipo local no registra bajas por lesión ni sanción en los datos disponibles.

Por parte del Ipswich Town, Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor, que figura como baja por lesión. El once probable visitante sitúa a Christian Walton en portería, con Leif Davis, Dara O'Shea e Issa Diop en defensa. Julio Enciso, Sasa Lukic y Florentino formarán el centro del campo, mientras que Jaden Philogene-Bidace, Daizen Maeda y Emersonn acompañarán a Abdoul Ouattara en las posiciones ofensivas.

Forma

El Manchester City presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El único tropiezo llegó precisamente en el encuentro más reciente, la derrota 4-2 ante el PSG en la Champions League. Antes de esa noche europea, el City había encadenado cuatro triunfos consecutivos, incluyendo un contundente 0-3 ante el Liverpool en la Premier League y un 5-3 frente al Sunderland. En total, el equipo ha marcado 15 goles y encajado 10 en ese período.

El Ipswich Town acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante el Fulham en la Premier League. Sin embargo, los visitantes han sufrido derrotas ante el Everton, el Arsenal en la Carabao Cup y el Liverpool, con un balance de 6 goles marcados y 9 encajados en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2025, cuando el Manchester City goleó 6-0 al Ipswich Town en Portman Road en un partido de Premier League. En el duelo anterior, disputado en el Etihad en agosto de 2024, el City también se impuso con claridad por 4-1. De los cinco últimos precedentes registrados, el Manchester City ha ganado cuatro, mientras que el Ipswich se llevó la victoria en uno de ellos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, lo que convierte este partido en una prueba de liderazgo para el conjunto local tras su tropiezo europeo. El Ipswich Town se encuentra en la décima posición, en plena lucha por asentarse en la mitad de la tabla durante su temporada de regreso a la élite.