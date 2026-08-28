Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

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Premier League
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Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Liverpool y Nottingham Forest. Consulta el canal de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Liverpool recibe al Nottingham Forest en Anfield en la segunda jornada de la Premier League 2026/27, con ambos equipos buscando su primer triunfo liguero de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 2
Anfield
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Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest en línea: transmisiones en vivo

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Liverpool contra Nottingham Forest alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
1A. Becker5J. Jacquet30J. Frimpong6M. Kerkez4V. van Dijk38R. Gravenberch23Víctor Muñoz8D. Szoboszlai7F. Wirtz18C. Gakpo9A. Isak26M. Sels5Murillo31N. Milenkovic2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams6I. Sangare24J. McAtee10M. Gibbs-White34O. Aina11I. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • A. Iraola
  • O. Glasner

Acerca del partido

El conjunto de Andoni Iraola atraviesa un inicio de curso agitado, tanto dentro como fuera del campo. Los Reds no pudieron pasar del empate 2-2 ante el Newcastle en su debut en la Premier League, y el mercado de fichajes sigue generando incertidumbre en Merseyside. Iraola reconoció públicamente que no puede garantizar la continuidad de Cody Gakpo, mientras el club ultima la incorporación del extremo del PSG Bradley Barcola por cerca de 140 millones de euros.

El Forest llega a Anfield en un momento delicado. Oliver Glasner ha visto a su equipo perder los dos primeros compromisos competitivos de la temporada, incluyendo una derrota 0-1 ante el Leeds en la Premier League y otra eliminación en la Carabao Cup frente al mismo rival. Sin embargo, el club no ha estado inactivo en el mercado: la llegada del delantero Liam Delap procedente del Chelsea por 50 millones de libras refleja la ambición del conjunto de Nottingham.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a un duelo igualado, aunque Anfield es un escenario que históricamente complica la vida a cualquier visitante. El Forest sabe lo que es ganar allí, pero el Liverpool necesita los tres puntos para no alejarse de los puestos europeos desde el inicio.

Forma

LIV

LIV - Formulario

LEE
L2-4
ASM
L2-3
COM
W2-0
COM
D0-0
NEW
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NFO

NFO - Formulario

BAR
L0-1
B04
W2-1
B29
W2-0
LEE
L0-1
LEE
L0-2
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Liverpool suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Newcastle en la Premier League el 23 de agosto. Antes de eso, los Reds cayeron 2-3 ante el Mónaco y 2-4 ante el Leeds en encuentros de pretemporada, aunque también se impusieron 2-0 al Como en un amistoso. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

El Nottingham Forest llega con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 0-2 ante el Leeds en la Carabao Cup el 25 de agosto, tras caer también 0-1 ante el mismo rival en la Premier League tres días antes. En el lado positivo, el Forest venció 2-0 al Brest y 2-1 al Bayer Leverkusen en amistosos de pretemporada. El equipo de Glasner anotó cuatro goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026 en el City Ground, con victoria del Liverpool por 0-1. Antes de ese resultado, el Liverpool goleó al Forest 0-3 en Anfield en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos de Premier League entre los dos clubes, el Liverpool acumula tres victorias, un empate y una derrota, con el Forest logrando su único triunfo en casa en septiembre de 2024 por 0-1.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
W
6
HullHullHUL
110020+23
W
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
L
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
L
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
L
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Liverpool ocupa la décima posición, mientras que el Nottingham Forest se sitúa en el decimoquinto puesto.

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