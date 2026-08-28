Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

El Liverpool recibe al Nottingham Forest en Anfield en la segunda jornada de la Premier League 2026/27, con ambos equipos buscando su primer triunfo liguero de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 07:30 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest en línea: transmisiones en vivo

¿Dónde puedo ver el Liverpool vs Nottingham Forest en español en los Estados Unidos?

La cobertura en español de este partido es por Universo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Acerca del partido

El conjunto de Andoni Iraola atraviesa un inicio de curso agitado, tanto dentro como fuera del campo. Los Reds no pudieron pasar del empate 2-2 ante el Newcastle en su debut en la Premier League, y el mercado de fichajes sigue generando incertidumbre en Merseyside. Iraola reconoció públicamente que no puede garantizar la continuidad de Cody Gakpo, mientras el club ultima la incorporación del extremo del PSG Bradley Barcola por cerca de 140 millones de euros.

El Forest llega a Anfield en un momento delicado. Oliver Glasner ha visto a su equipo perder los dos primeros compromisos competitivos de la temporada, incluyendo una derrota 0-1 ante el Leeds en la Premier League y otra eliminación en la Carabao Cup frente al mismo rival. Sin embargo, el club no ha estado inactivo en el mercado: la llegada del delantero Liam Delap procedente del Chelsea por 50 millones de libras refleja la ambición del conjunto de Nottingham.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a un duelo igualado, aunque Anfield es un escenario que históricamente complica la vida a cualquier visitante. El Forest sabe lo que es ganar allí, pero el Liverpool necesita los tres puntos para no alejarse de los puestos europeos desde el inicio.

Forma

El Liverpool suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Newcastle en la Premier League el 23 de agosto. Antes de eso, los Reds cayeron 2-3 ante el Mónaco y 2-4 ante el Leeds en encuentros de pretemporada, aunque también se impusieron 2-0 al Como en un amistoso. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

El Nottingham Forest llega con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 0-2 ante el Leeds en la Carabao Cup el 25 de agosto, tras caer también 0-1 ante el mismo rival en la Premier League tres días antes. En el lado positivo, el Forest venció 2-0 al Brest y 2-1 al Bayer Leverkusen en amistosos de pretemporada. El equipo de Glasner anotó cuatro goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026 en el City Ground, con victoria del Liverpool por 0-1. Antes de ese resultado, el Liverpool goleó al Forest 0-3 en Anfield en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos de Premier League entre los dos clubes, el Liverpool acumula tres victorias, un empate y una derrota, con el Forest logrando su único triunfo en casa en septiembre de 2024 por 0-1.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Liverpool ocupa la décima posición, mientras que el Nottingham Forest se sitúa en el decimoquinto puesto.