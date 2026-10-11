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Premier League - Jornada 6 11 oct 2026 - 11:30 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Liverpool vs Manchester City se puede ver en directo a través de Telemundo, Peacock y HBO Max en Estados Unidos. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Liverpool recibe al Manchester City en Anfield en un choque de Premier League que llega cargado de contexto dentro y fuera del campo. El líder de la tabla visita a un equipo que atraviesa una crisis de bajas en ataque y que deberá reinventarse para competir.

Andoni Iraola afronta el partido con la enfermería repleta. Alexander Isak y Cody Gakpo no estarán disponibles, lo que obliga al técnico a buscar soluciones creativas en la zona ofensiva. Federico Chiesa, que regresa de lesión, podría asumir un rol protagonista que no ha desempeñado desde su llegada al club.

Bradley Barcola, cuestionado por la prensa francesa tras los partidos de la selección, llega con el respaldo público de Iraola. El entrenador del Liverpool salió a defender al extremo, fichado por 123 millones de libras en verano, ante las críticas recibidas durante el parón internacional.

El Manchester City llega a Anfield como líder de la Premier League, con Enzo Maresca al frente de un equipo que ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. Erling Haaland encabeza un ataque que no ha dado señales de desgaste, aunque Phil Foden no podrá participar por sanción.

El contexto extradeportivo también planea sobre el partido. La situación legal del City sigue sin resolverse, y voces del fútbol inglés reclaman una resolución rápida para preservar la credibilidad de la competición. Rui Pinto, el creador de Football Leaks cuya información desencadenó la investigación contra el club, ha recuperado su protección policial tras expresar temor por su seguridad.

Con el líder visitando a un equipo herido pero con Anfield detrás, el partido promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Liverpool de Andoni Iraola llega al partido con una lista de bajas considerable. Alexander Isak y Cody Gakpo están descartados, y se suman a las ausencias de Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros y Jeremy Jacquet. El once probable contempla a Alisson Becker; Ronald Araújo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Víctor Muñoz, Alexis Mac Allister; Bradley Barcola, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz.

El Manchester City de Enzo Maresca viaja a Anfield sin Phil Foden, que cumple sanción. Antoine Semenyo y Nico O'Reilly están en la enfermería. El once proyectado sitúa a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una línea defensiva formada por Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes y Josko Gvardiol, y Erling Haaland como referencia ofensiva.

Forma

El Liverpool llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El conjunto de Iraola ganó su partido más reciente al Bournemouth por 0-1 y también venció al Atlético de Madrid por 2-1 en la Champions League. En ese tramo ha marcado seis goles y encajado tres.

El Manchester City presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor y tres en contra. La última cita fue una contundente victoria por 5-3 ante el Sunderland, y antes de eso goleó al Norwich por 5-0 en la Carabao Cup. El City también se impuso al Manchester United por 0-1 en Old Trafford durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de abril de 2026, cuando el Manchester City goleó al Liverpool por 4-0 en un partido de copa. En los cinco últimos duelos, el City acumula tres victorias por una del Liverpool, con un total de 12 goles a favor y cinco en contra para el conjunto de Maresca. El único triunfo reciente del Liverpool en esta serie fue un 2-0 en Anfield el 1 de diciembre de 2024.

Clasificación

En la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que el Liverpool se encuentra en sexta posición. El líder visita a un equipo que necesita puntos para acercarse a los puestos de cabeza.