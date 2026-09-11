Cómo ver Liverpool vs Fulham: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

El Liverpool recibe al Fulham en Anfield en un duelo de Premier League que llega en un momento de considerable interés para ambos clubes. Los Reds buscan consolidar su arranque de temporada ante una afición que espera ver a su equipo rendir al máximo nivel en casa. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Anfield

Cómo sintonizar el Liverpool vs Fulham

El Liverpool vs Fulham se podrá ver en directo a través de Fox ONE.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Andoni Iraola afronta el partido con algunas dudas en su plantilla, aunque el equipo llega con la moral alta tras superar al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El técnico tendrá que gestionar la carga de trabajo de sus jugadores tras el esfuerzo europeo de mitad de semana.

Bradley Barcola, el fichaje estrella del verano por 123 millones de libras, vivió una noche agridulce ante el Atlético. Aunque el equipo ganó, el extremo francés falló varias ocasiones claras, lo que ha generado debate sobre su capacidad goleadora. Sin embargo, quienes le conocen bien insisten en que su adaptación a la Premier League será rápida.

Alexander Isak sigue siendo el referente ofensivo del equipo, con la ausencia de Hugo Ekitike por lesión despejando el camino para que el delantero sueco actúe como titular indiscutible. El precio de 125 millones de libras que pagó el club pesa sobre sus espaldas, pero su calidad no está en discusión.

El Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega en un momento delicado. Los londinenses han encadenado dos derrotas consecutivas en la liga y necesitan un resultado positivo para alejarse de los puestos de descenso. El partido en Anfield se presenta como una prueba exigente para un equipo que busca recuperar su mejor versión.

El Liverpool también arrastra una polémica extradeportiva tras la multa de 8.000 libras impuesta a Alisson Becker por su reacción ante un penalti señalado en el empate frente al Nottingham Forest, una decisión que los expertos independientes han cuestionado.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni ni Federico Chiesa por lesión. El once probable del Liverpool apunta a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Konstantinos Tsimikas, mientras que Víctor Muñoz, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister ocuparían el centro del campo, y Florian Wirtz, Alexander Isak y Rio Ngumoha conformarían el ataque.

Por parte del Fulham, Álvaro Arbeloa tiene la baja de Tom Cairney por lesión. El once probable visitante sitúa a Bernd Leno en portería, con Antonee Robinson, Timothy Castagne, Calvin Bassey y Joachim Andersen en defensa, Alex Iwobi, Shea Charles, Sander Berge y Joshua King en el centro del campo, y Cesar Palacios junto a Gonzalo Garcia en ataque. Se añadirá cualquier novedad al equipo conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

El Liverpool llega al partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Reds ganaron su partido más reciente, un 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y anteriormente se impusieron al Ipswich por 0-2 fuera de casa. En el debe quedan dos empates consecutivos ante el Nottingham Forest (2-2) y el Newcastle (2-2) en la Premier League, lo que muestra que el equipo ha marcado en todos sus partidos recientes.

El Fulham, por su parte, presenta un registro de una victoria, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los visitantes cayeron ante el Crystal Palace (2-3) en su partido más reciente y también perdieron frente al Chelsea (2-3) y el Sunderland (1-0). Su única victoria en este periodo llegó en la Carabao Cup ante el AFC Wimbledon (3-0), lo que subraya las dificultades del equipo en la competición liguera.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Anfield, con victoria del Liverpool por 2-0 en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Liverpool acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con el Fulham sumando una victoria en ese periodo, lograda en abril de 2025 (3-2). Los goles han estado presentes en prácticamente todos los encuentros recientes, con ambos equipos marcando en cuatro de los cinco últimos precedentes.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Liverpool ocupa la sexta posición, mientras que el Fulham se encuentra en el puesto 19.