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Premier League
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Cómo ver Liverpool vs Fulham: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Liverpool y Fulham. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Liverpool recibe al Fulham en Anfield en un duelo de Premier League que llega en un momento de considerable interés para ambos clubes. Los Reds buscan consolidar su arranque de temporada ante una afición que espera ver a su equipo rendir al máximo nivel en casa. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 4
Anfield
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Cómo sintonizar el Liverpool vs Fulham

El Liverpool vs Fulham se podrá ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

Andoni Iraola afronta el partido con algunas dudas en su plantilla, aunque el equipo llega con la moral alta tras superar al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El técnico tendrá que gestionar la carga de trabajo de sus jugadores tras el esfuerzo europeo de mitad de semana.

Bradley Barcola, el fichaje estrella del verano por 123 millones de libras, vivió una noche agridulce ante el Atlético. Aunque el equipo ganó, el extremo francés falló varias ocasiones claras, lo que ha generado debate sobre su capacidad goleadora. Sin embargo, quienes le conocen bien insisten en que su adaptación a la Premier League será rápida.

Alexander Isak sigue siendo el referente ofensivo del equipo, con la ausencia de Hugo Ekitike por lesión despejando el camino para que el delantero sueco actúe como titular indiscutible. El precio de 125 millones de libras que pagó el club pesa sobre sus espaldas, pero su calidad no está en discusión.

El Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega en un momento delicado. Los londinenses han encadenado dos derrotas consecutivas en la liga y necesitan un resultado positivo para alejarse de los puestos de descenso. El partido en Anfield se presenta como una prueba exigente para un equipo que busca recuperar su mejor versión.

El Liverpool también arrastra una polémica extradeportiva tras la multa de 8.000 libras impuesta a Alisson Becker por su reacción ante un penalti señalado en el empate frente al Nottingham Forest, una decisión que los expertos independientes han cuestionado.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Fulham alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasRonald AraújoRonald AraújoVíctor MuñozVíctor MuñozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyD. AffengruberD. AffengruberO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Fulham

Manager

  • A. Iraola
  • Álvaro Arbeloa

Andoni Iraola no podrá contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni ni Federico Chiesa por lesión. El once probable del Liverpool apunta a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Konstantinos Tsimikas, mientras que Víctor Muñoz, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister ocuparían el centro del campo, y Florian Wirtz, Alexander Isak y Rio Ngumoha conformarían el ataque.

Por parte del Fulham, Álvaro Arbeloa tiene la baja de Tom Cairney por lesión. El once probable visitante sitúa a Bernd Leno en portería, con Antonee Robinson, Timothy Castagne, Calvin Bassey y Joachim Andersen en defensa, Alex Iwobi, Shea Charles, Sander Berge y Joshua King en el centro del campo, y Cesar Palacios junto a Gonzalo Garcia en ataque. Se añadirá cualquier novedad al equipo conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

LIV

LIV - Formulario

COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
W0-2
ATM
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FUL

FUL - Formulario

VFB
W1-0
CHE
L2-3
WIM
W3-0
SUN
L1-0
CRY
L2-3
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Liverpool llega al partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Reds ganaron su partido más reciente, un 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y anteriormente se impusieron al Ipswich por 0-2 fuera de casa. En el debe quedan dos empates consecutivos ante el Nottingham Forest (2-2) y el Newcastle (2-2) en la Premier League, lo que muestra que el equipo ha marcado en todos sus partidos recientes.

El Fulham, por su parte, presenta un registro de una victoria, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los visitantes cayeron ante el Crystal Palace (2-3) en su partido más reciente y también perdieron frente al Chelsea (2-3) y el Sunderland (1-0). Su única victoria en este periodo llegó en la Carabao Cup ante el AFC Wimbledon (3-0), lo que subraya las dificultades del equipo en la competición liguera.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateFulham
2
2
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
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Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
11Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Anfield, con victoria del Liverpool por 2-0 en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Liverpool acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con el Fulham sumando una victoria en ese periodo, lograda en abril de 2025 (3-2). Los goles han estado presentes en prácticamente todos los encuentros recientes, con ambos equipos marcando en cuatro de los cinco últimos precedentes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Liverpool ocupa la sexta posición, mientras que el Fulham se encuentra en el puesto 19.

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