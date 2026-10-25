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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible en directo en Estados Unidos. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Brighton & Hove Albion en Anfield en la jornada ocho de la Premier League, con los visitantes llegando al estadio por encima de los locales en la clasificación.

Andoni Iraola necesita una respuesta de su equipo tras una racha doméstica irregular. Los Reds han sido más sólidos en Europa, donde ganaron sus tres primeros partidos de Champions League, incluida una remontada dramática ante Villarreal el pasado lunes, venciendo 4-3 después de ir perdiendo por dos goles.

Brighton llega a Merseyside en un gran momento en la liga, terceros en la tabla tras golear 5-0 al Crystal Palace el fin de semana pasado. Sin embargo, los Seagulls arrastran la decepción de un empate a cero en la Conference League ante el Jablonec, un resultado que Fabian Hürzeler reconoció que no fue suficientemente bueno en ataque.

Hürzeler, que ha descartado públicamente cualquier interés en el cargo de entrenador del Manchester United, tiene la mente puesta exclusivamente en Brighton. El técnico alemán firmó una renovación hasta 2029 en mayo y ha construido un equipo que ya venció al Arsenal 3-0 esta temporada.

Ronald Araujo, cedido por el Barcelona, será uno de los nombres propios del partido. El defensa uruguayo ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud mental que le llevaron a alejarse temporalmente del fútbol el pasado otoño, y asegura que ahora se encuentra en el mejor momento de su etapa en Liverpool.

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Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ni Dominik Szoboszlai, todos ellos lesionados. No hay sancionados. El once proyectado de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, con Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez y Jeremy Jacquet en defensa, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha y Ryan Gravenberch en el centro del campo, y Bradley Barcola, Florian Wirtz y Alexander Isak en ataque.

Fabian Hürzeler también gestiona una plantilla mermada. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh y Zadok Yohanna están descartados por lesión, sin ningún jugador sancionado. El once previsto de Brighton sitúa a Bart Verbruggen en portería, con Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk y Maxim De Cuyper en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Yasin Ayari en el mediocampo, y Diego Gómez y Charalampos Kostoulas en ataque.

Forma

Liverpool llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la victoria 4-3 ante el Villarreal en Champions League, remontando desde dos goles abajo. En ese período también ganaron 2-1 al Brentford en la Premier League, aunque sufrieron una derrota 0-3 ante el Manchester City.

Brighton presenta un registro de tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota. El resultado más reciente fue el empate a cero ante el Jablonec en la Conference League, precedido por la goleada 5-0 al Crystal Palace en la liga. Los Seagulls han mantenido la portería a cero en cuatro de esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Premier League, con Brighton ganando 2-1 en el American Express Community Stadium. En los cinco últimos duelos entre ambos, Brighton ha ganado dos, Liverpool ha ganado dos y hay un resultado adicional que también favorece a los Reds, con victorias 3-0 en Copa, 2-0 y 2-1 en Anfield, frente a triunfos visitantes del Brighton por 2-1 y 3-2.

Clasificación

En la Premier League, Liverpool ocupa la quinta posición, mientras que Brighton es tercero, por lo que los visitantes llegan a Anfield por delante de los locales en la tabla en esta jornada ocho.