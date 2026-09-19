Leeds United recibe a Crystal Palace en Elland Road en un partido de la Premier League que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Elland Road

Cómo sintonizar el Leeds vs Crystal Palace

El partido entre Leeds United y Crystal Palace se puede ver en directo a través de HBO Max. Accede a la plataforma mediante el enlace disponible para no perderte ningún detalle del encuentro.

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Acerca del encuentro

Los de Daniel Farke llegan respaldados por una victoria contundente ante Newcastle, un 4-1 que les permite mirar hacia arriba en la tabla. Con tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, Leeds ha mostrado solidez suficiente para aspirar a posiciones europeas.

Crystal Palace, en cambio, atraviesa un momento de transición bajo las órdenes de Pierre Sage. Los londinenses llegan con la confianza de un 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League, aunque sus problemas en la Premier League persisten: una derrota ante Ipswich y otra ante Manchester City apuntan a una campaña doméstica irregular.

Las bajas condicionan al conjunto visitante. Sin Dean Henderson bajo palos y con Axel Disasi sancionado, Sage deberá recomponer su bloque defensivo en un estadio que históricamente no ha sido generoso con los Eagles.

La posición de ambos en la tabla refleja la diferencia de momento: Leeds ocupa el cuarto puesto mientras que Palace se encuentra en el decimosexto. El partido promete tensión competitiva con mucho en juego para el visitante.

Noticias de los equipos y escuadras

Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Harry Wilson por lesión. El once probable de Leeds incluye a James Trafford bajo palos, con James Justin, Tarik Muharemovic y Nico Elvedi en defensa, y Dominic Calvert-Lewin como referencia ofensiva.

Pierre Sage llega a Elland Road con varias ausencias importantes: Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta y Dean Henderson están en la enfermería, mientras que Axel Disasi cumple sanción. El once visitante previsto sitúa a Walter Benitez en portería y a Joergen Strand Larsen como delantero titular.

Forma

Leeds llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, sumando ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 4-1 ante Newcastle en la Premier League, y anteriormente empataron 1-1 tanto con Brighton como con Brentford.

Crystal Palace acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, con diez goles marcados y siete encajados. El triunfo más reciente fue el contundente 4-0 ante Lech Poznan en Europa League, aunque en liga cayeron 3-2 ante Ipswich. Antes de eso, los Eagles ganaron 3-2 en Craven Cottage y vencieron 3-0 al Middlesbrough en la Carabao Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate 0-0 en Selhurst Park el 15 de marzo de 2026 en la Premier League. Antes de ese resultado, Leeds se impuso 4-1 como local ante Crystal Palace en diciembre de 2025. En los cinco últimos enfrentamientos del registro, el balance es favorable a Leeds con dos victorias frente a una de Palace, un empate y una derrota para los de Yorkshire, con 11 goles marcados y 8 encajados en total.

Clasificación

En la Premier League, Leeds United ocupa el cuarto puesto, lo que le sitúa en zona de competición europea y con margen para presionar a los equipos de cabeza. Crystal Palace, en el decimosexto lugar, necesita puntos para alejarse de la zona de descenso, lo que convierte este desplazamiento a Elland Road en un partido de gran importancia para los londinenses.