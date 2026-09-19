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Cómo ver Leeds vs Crystal Palace: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Leeds vs Crystal Palace
Leeds
Crystal Palace
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Leeds y Crystal Palace. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Leeds United recibe a Crystal Palace en Elland Road en un partido de la Premier League que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
Elland Road

Cómo sintonizar el Leeds vs Crystal Palace

El partido entre Leeds United y Crystal Palace se puede ver en directo a través de HBO Max. Accede a la plataforma mediante el enlace disponible para no perderte ningún detalle del encuentro.

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Acerca del encuentro

Los de Daniel Farke llegan respaldados por una victoria contundente ante Newcastle, un 4-1 que les permite mirar hacia arriba en la tabla. Con tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, Leeds ha mostrado solidez suficiente para aspirar a posiciones europeas.

Crystal Palace, en cambio, atraviesa un momento de transición bajo las órdenes de Pierre Sage. Los londinenses llegan con la confianza de un 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League, aunque sus problemas en la Premier League persisten: una derrota ante Ipswich y otra ante Manchester City apuntan a una campaña doméstica irregular.

Las bajas condicionan al conjunto visitante. Sin Dean Henderson bajo palos y con Axel Disasi sancionado, Sage deberá recomponer su bloque defensivo en un estadio que históricamente no ha sido generoso con los Eagles.

La posición de ambos en la tabla refleja la diferencia de momento: Leeds ocupa el cuarto puesto mientras que Palace se encuentra en el decimosexto. El partido promete tensión competitiva con mucho en juego para el visitante.

Noticias de los equipos y escuadras

Leeds contra Crystal Palace alineaciones probables

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
Formación
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. TraffordJ. TraffordJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinW. BenitezW. BenitezT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiJ. LarsenJ. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-5-2
Leeds

Once inicial

Crystal Palace

Manager

  • D. Farke
  • P. Sage

Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Harry Wilson por lesión. El once probable de Leeds incluye a James Trafford bajo palos, con James Justin, Tarik Muharemovic y Nico Elvedi en defensa, y Dominic Calvert-Lewin como referencia ofensiva.

Pierre Sage llega a Elland Road con varias ausencias importantes: Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta y Dean Henderson están en la enfermería, mientras que Axel Disasi cumple sanción. El once visitante previsto sitúa a Walter Benitez en portería y a Joergen Strand Larsen como delantero titular.

Forma

LEE

LEE - Formulario

NFO
W0-2
BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
L6-3
NEW
W4-1
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

MCI
L1-4
FUL
W2-3
MID
W3-0
IPS
L2-3
LCH
W4-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Leeds llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, sumando ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 4-1 ante Newcastle en la Premier League, y anteriormente empataron 1-1 tanto con Brighton como con Brentford.

Crystal Palace acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, con diez goles marcados y siete encajados. El triunfo más reciente fue el contundente 4-0 ante Lech Poznan en Europa League, aunque en liga cayeron 3-2 ante Ipswich. Antes de eso, los Eagles ganaron 3-2 en Craven Cottage y vencieron 3-0 al Middlesbrough en la Carabao Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeedsEmpateCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Amistosos
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate 0-0 en Selhurst Park el 15 de marzo de 2026 en la Premier League. Antes de ese resultado, Leeds se impuso 4-1 como local ante Crystal Palace en diciembre de 2025. En los cinco últimos enfrentamientos del registro, el balance es favorable a Leeds con dos victorias frente a una de Palace, un empate y una derrota para los de Yorkshire, con 11 goles marcados y 8 encajados en total.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
7
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, Leeds United ocupa el cuarto puesto, lo que le sitúa en zona de competición europea y con margen para presionar a los equipos de cabeza. Crystal Palace, en el decimosexto lugar, necesita puntos para alejarse de la zona de descenso, lo que convierte este desplazamiento a Elland Road en un partido de gran importancia para los londinenses.

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