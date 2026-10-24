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Serie A
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Cómo ver Lazio vs Parma Calcio 1913: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Lazio y Parma Calcio 1913, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
Stadio Olimpico, Rome
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Cómo ver Lazio vs Parma Calcio 1913 en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Estadio Olímpico de Roma acoge un duelo de Serie A entre una Lazio que marcha como uno de los equipos más en forma del campionato y un Parma que pelea por alejarse de los puestos de descenso.

La Lazio de Gennaro Gattuso llega en un momento de forma notable. Los biancocelesti vienen de golear 3-0 a la Juventus en el Allianz Stadium, un resultado que los mantiene en lo más alto de la tabla junto al Inter y que confirma su candidatura seria al título.

El Parma, en cambio, atraviesa un momento muy complicado. El equipo de Alberto Gilardino encadena resultados negativos y necesita puntos con urgencia para salir de la zona de peligro, tras caer 3-0 ante el Torino en su última salida.

Gattuso podrá contar con jugadores como Fisayo Dele-Bashiru y Gustav Isaksen, este último en gran nivel tras su actuación ante la Juventus. Las bajas condicionan el plantel, pero el esquema del técnico italiano ha demostrado solidez y capacidad ofensiva.

Gilardino, por su parte, llega con opciones limitadas por las lesiones y con la presión de sumar en un estadio exigente. El Parma necesita una reacción colectiva si quiere cambiar su dinámica esta temporada.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Lazio contra Parma Calcio 1913 alineaciones probables

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
page.match.formation.title
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. BernabeS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
Lazio

Once inicial

Parma Calcio 1913

Manager

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

En la Lazio, Gattuso no podrá contar con Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Matteo Cancellieri ni Kenneth Taylor por lesión. El once probable sitúa a Christos Mandas bajo palos, con una defensa formada por Josip Sutalo, Oliver Provstgaard, Nuno Tavares y Romano Floriani Mussolini, y un centro del campo con Fisayo Dele-Bashiru, Reda Belahyane y Davide Frattesi, además de Mattia Zaccagni, Gustav Isaksen y Tijjani Noslin en ataque.

El Parma llega con las bajas de Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist y Lautaro Valenti. Gilardino apunta a un once con Edoardo Corvi en portería, Enrico Del Prato, Mariano Troilo, Diego Carlos y Emanuele Valeri en defensa, y Adrian Bernabe, Sascha Britschgi, Giovanni Fabbian, Mandela Keita, David Romero y El Bilal Touré completando el equipo.

Forma

LAZ

LAZ - Formulario

VEN
W0-2
ARE
W2-0
JUV
D3-3
MON
W3-1
JUV
W0-3
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PAR

PAR - Formulario

MON
D1-1
COM
L2-1
GEN
W2-1
INT
L3-0
TOR
L0-3
Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Lazio presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente es el contundente 3-0 ante la Juventus en Serie A, y antes de ese triunfo los biancocelesti ya habían ganado 3-1 al Monza y 2-0 al Venezia. En total, la Lazio ha marcado diez goles y encajado seis en ese período, con una sola derrota formal sin registrar en competición oficial.

El Parma, en cambio, acumula tres derrotas, un empate y una victoria en sus últimas cinco salidas. La derrota más reciente fue el 3-0 ante el Torino, precedida por otra caída por el mismo marcador frente al Inter. El único triunfo del período llegó ante el Génova por 2-1. Los ducales han marcado cuatro goles y encajado ocho, una diferencia que refleja sus dificultades actuales.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LazioEmpateParma Calcio 1913
2
2
1
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El historial reciente entre ambos equipos es equilibrado, aunque con ligera ventaja para la Lazio. El duelo más reciente, disputado en abril de 2026 en el Olímpico, terminó en empate 1-1. En los últimos cinco enfrentamientos, la Lazio acumula dos victorias frente a una del Parma, con dos empates adicionales. La serie refleja una rivalidad sin favorito claro, aunque los biancocelesti han ganado en dos de las tres ocasiones en que han ejercido de locales en este período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
W
D
L
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
L
D
W
W
W
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
L
L
W
L
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Serie A, la Lazio ocupa la segunda posición, en la zona de candidatos al título, mientras que el Parma se encuentra en el puesto 19, inmerso en la lucha por la permanencia. La distancia entre ambos equipos convierte este partido en un escenario muy distinto según el resultado: para la Lazio, una oportunidad de consolidar su posición en la cima; para el Parma, una necesidad urgente de sumar.

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