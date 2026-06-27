Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Jordania vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jordania y Argentina del Mundial 2026 podrá seguirse en directo a través de las opciones de televisión y streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Jordania y Argentina se enfrentan este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. Para la Albiceleste es una oportunidad de sellar la fase de grupos con pleno de victorias; para Jordania, la despedida de su primera Copa del Mundo.

Argentina llega como líder del grupo y ya clasificada para la siguiente ronda, con Lionel Scaloni sin motivos para modificar una propuesta que ha funcionado a la perfección. El equipo ha ganado sus dos primeros partidos sin encajar un solo gol, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del torneo.

Lionel Messi, que celebró su 39 cumpleaños esta semana, sigue siendo el referente indiscutible de la selección. El capitán encabeza la tabla de goleadores del torneo y ha dejado en evidencia que la edad no ha mermado ni un ápice su capacidad para decidir partidos.

Jordania, por su parte, afronta este duelo ya eliminada tras caer ante Austria y Argelia en sus dos primeros compromisos. El conjunto dirigido por Jamal Sellami no ha sumado puntos, pero la plantilla llega con la ilusión intacta de protagonizar un resultado histórico en su debut mundialista.

La selección jordana ha encajado nueve goles en sus dos partidos del grupo y solo ha marcado dos, lo que refleja la diferencia de nivel con sus rivales. Aun así, el equipo tiene futbolistas con calidad individual, como Mousa Tamari, capaces de generar peligro en transiciones rápidas.

Este es el último partido de la fase de grupos para ambos equipos en el Grupo J. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami apunta a un once inicial formado por Yazeed Abulaila bajo palos, con una línea defensiva compuesta por Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab y Mousa Tamari. En el centro del campo se espera la presencia de Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha y Ehsan Haddad, mientras que Nizar Al Rashdan, Mahmoud Al Mardi y Ali Iyad Olwan completarían el ataque. El cuerpo técnico jordano no ha comunicado ninguna baja por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Lionel Scaloni mantiene la confianza en el bloque que ha funcionado en los dos primeros partidos. Damián Martínez guardará la portería, con una defensa de cuatro formada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso conformarían el mediocampo, con Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez por delante. Argentina tampoco registra bajas confirmadas para este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 C. Romero

Forma

Jordania atraviesa un momento complicado: ha perdido sus cuatro últimos partidos y solo ha sumado un empate en sus cinco últimas salidas. En el Mundial, cayó 3-1 ante Austria y luego 2-1 frente a Argelia. Antes del torneo, también perdió 2-0 contra Colombia y 4-1 contra Suiza en amistosos. Su único punto reciente llegó en el empate 2-2 ante Nigeria en marzo. En total, ha encajado 12 goles y marcado siete en estos cinco encuentros.

Argentina, en cambio, presenta un estado de forma impecable con cinco victorias consecutivas. En el Mundial ha goleado 3-0 a Argelia y vencido 2-0 a Austria, sin encajar ningún gol. Antes del torneo ganó 3-0 a Islandia y 2-0 a Honduras en amistosos, y en marzo aplastó 5-0 a Zambia. La Albiceleste ha marcado 15 goles y no ha encajado ninguno en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Jordania y Argentina, por lo que este partido en el AT&T Stadium marcará un hito histórico para ambas selecciones: su primer duelo oficial en una Copa del Mundo.

Clasificación

En el Grupo J del Mundial 2026, Argentina ocupa la primera posición, mientras que Jordania se encuentra en el cuarto y último lugar de la tabla.