Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Japan vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video. Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Japón y Suecia se enfrentan este jueves 25 de junio en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, en un partido decisivo del Grupo F de la Copa del Mundo 2026. Para ambas selecciones, el resultado determina directamente su clasificación a la fase eliminatoria.

Los Samurai Azul llegan como el equipo más sólido del grupo. Tras empatar 2-2 con Países Bajos en la primera jornada, Hajime Moriyasu vio a su equipo arrollar a Túnez 4-0, con Ayase Ueda marcando dos goles para poner a Japón al mando de su propio destino.

Suecia vive una situación radicalmente distinta. Graham Potter arrancó el torneo con una victoria por 5-1 ante Túnez, pero ese impulso se disolvió en Houston, donde Países Bajos les devolvió exactamente el mismo resultado. Los suecos se convirtieron así en el primer equipo en la historia del Mundial en ganar su debut por cinco goles y perder su segundo partido también por cinco.

Alexander Isak y Viktor Gyökeres representan una amenaza atacante real, y un plantel repleto de talento de la Premier League no carecerá de motivación. Sin embargo, el bloque compacto de Japón y su eficacia al contragolpe los han convertido en un rival difícil de descifrar en este torneo.

Takefusa Kubo sigue sin estar disponible por lesión, lo que priva a Moriyasu de su jugador más creativo. Su ausencia no ha descarrilado al equipo hasta ahora, pero Suecia buscará explotar los espacios que deja su sustituto.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Japón vs Suecia en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hajime Moriyasu presenta un once inicial proyectado con Zion Suzuki bajo palos y una defensa de tres con Hiroki Ito, Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. Ritsu Doan y Keito Nakamura actuarán como carrileros, con Kaishu Sano, Daichi Kamada y Ao Tanaka en el mediocampo. Junya Ito y Ayase Ueda completan el once. Takefusa Kubo está descartado por lesión y no hay suspensiones registradas.

Suecia de Graham Potter llega sin lesionados ni sancionados confirmados. Kristoffer Nordfeldt ocupa la portería, con Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien formando la línea de tres centrales. Yasin Ayari, Jesper Karlström y Gabriel Gudmundsson conforman el centro del campo, con Anthony Elanga y Benjamin Nygren en bandas. Alexander Isak y Viktor Gyökeres encabezan el ataque en un sistema de 3-5-2.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Japón suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue la goleada 4-0 sobre Túnez el 21 de junio, con Ueda como protagonista con un doblete. Antes de eso, empataron 2-2 con Países Bajos el 14 de junio en un partido en el que remontaron dos veces. También ganaron 1-0 a Islandia en mayo y registraron victorias consecutivas por 1-0 ante Inglaterra y Escocia en marzo.

Suecia presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, con 12 goles marcados y 11 encajados. Su partido más reciente terminó en derrota 5-1 ante Países Bajos el 20 de junio. Antes de eso, vencieron a Túnez 5-1 el 15 de junio. Un empate 2-2 con Grecia y una derrota 3-1 ante Noruega en amistosos de junio, junto a una victoria 3-2 en la clasificación mundialista ante Polonia en marzo, completan su racha de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

JPN Último partidos SWE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Japan 1 - 1 Suecia 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones es un empate 1-1 en un amistoso disputado el 25 de mayo de 2002, con Japón como equipo local. Un solo resultado no ofrece base suficiente para establecer ningún patrón entre ambas naciones.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa actualmente la segunda posición y Suecia la tercera antes de la última jornada.