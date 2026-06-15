Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Irán vs Nueva Zelanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se puede ver en vivo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se detallan las opciones de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Irán y Nueva Zelanda abren su participación en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en uno de los primeros choques del torneo en suelo norteamericano.

El técnico Amir Ghalenoei lleva a Team Melli a esta cita con la ambición de superar por fin la barrera histórica de la fase de grupos. Mehdi Taremi encabeza un ataque con base europea que ha demostrado eficacia en la preparación, y la solidez defensiva iraní será el punto de partida para cualquier aspiración real dentro del grupo.

Frente a ellos, los All Whites de Darren Bazeley llegan con una propuesta moderna y de posesión que representa un giro generacional para el fútbol neozelandés. Chris Wood, capitán y referencia ofensiva, es la principal amenaza de un equipo que mezcla talento joven con experiencia en ligas europeas.

El Grupo G no perdona: Bélgica y Egipto completan una llave que no deja margen para tropiezos en la primera jornada. Tanto Irán como Nueva Zelanda saben que arrancar con buen pie puede ser determinante para sus opciones de clasificación.

La preparación de ambos equipos ha tenido lecturas distintas. Irán llega con tres victorias en sus últimos cinco amistosos, incluyendo una goleada sobre Costa Rica. Nueva Zelanda, en cambio, acumula cuatro derrotas consecutivas antes del torneo, aunque su único triunfo en ese período fue una contundente victoria por 4-1 ante Chile.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Irán, dirigido por Amir Ghalenoei, presenta un once probable con Alireza Beiranvand bajo palos, una defensa formada por Aria Yousefi, Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh y Ali Nemati, y una línea de medios con Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi y Saeid Ezatolahi. Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Ghayedi acompañarían a Mehdi Taremi en el ataque. No se han reportado lesiones ni sanciones en el equipo iraní.

Nueva Zelanda, bajo las órdenes de Darren Bazeley, alinearía con Max Crocombe en portería, una defensa de Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace, el centro del campo de Marko Stamenic, Matthew Garbett y Sarpreet Singh, y un tridente ofensivo con Joe Bell, Elijah Just y Chris Wood. El equipo neozelandés tampoco registra bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Irán llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Mali el 4 de junio, y en ese mismo ciclo golearon a Costa Rica por 5-0 y vencieron a Gambia por 3-1. Las dos derrotas llegaron ante Nigeria por 2-1 y en un empate sin goles ante Uzbekistán en noviembre de 2025, registrado como derrota. En total, anotaron 10 goles y recibieron tres.

Nueva Zelanda registra una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. El único triunfo fue por 4-1 ante Chile en marzo de 2026. Desde entonces, los All Whites perdieron 1-0 ante Inglaterra el 6 de junio, cayeron por 4-0 ante Haití el 3 de junio, y también fueron superados por Finlandia (0-2) y Ecuador (0-2). El equipo ha encajado nueve goles en sus últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Irán y Nueva Zelanda. Se añadirá contexto histórico adicional cuando la información esté disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo 2026, Irán ocupa la tercera posición y Nueva Zelanda la cuarta antes del inicio del torneo.