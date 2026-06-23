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Cómo ver Inglaterra vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver Inglaterra vs Ghana en directo por televisión y streaming online se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Boston Stadium de Foxborough en un partido del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Los ingleses buscan sellar su pase a la fase eliminatoria con una victoria que confirme su condición de favoritos en el grupo.

Thomas Tuchel llega a este partido con la confianza que da un arranque ganador. Su equipo derrotó a Croacia 4-2 en el debut mundialista, aunque la defensa mostró fisuras que el técnico alemán querrá corregir. La intensidad en los entrenamientos ha sido notable, con Tuchel exigiendo máxima concentración a todos sus jugadores.

Jude Bellingham, portador del dorsal 10, fue titular en el estreno ante Croacia y su papel como líder dentro del vestuario crece partido a partido. Harry Kane sigue siendo el referente ofensivo, y la dupla que forman es el motor de esta selección inglesa.

Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, llega también con tres puntos tras vencer 1-0 a Panamá en su primer partido. Los africanos son un rival ordenado y físico, capaz de castigar cualquier descuido defensivo inglés.

La segunda jornada del Grupo L tiene a las dos selecciones líderes midiendo fuerzas. El ganador se colocará en una posición privilegiada de cara a la clasificación, mientras que el perdedor deberá reaccionar en la última jornada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel tiene a su disposición un once proyectado que parte de Jordan Pickford bajo palos, con una línea defensiva formada por Reece James, Ezri Konsa, John Stones y Nico O'Reilly. El bloque del centro del campo lo componen Declan Rice, Jude Bellingham y Elliot Anderson, mientras que Noni Madueke y Anthony Gordon acompañan a Harry Kane en el ataque. El combinado inglés no registra bajas por lesión ni sancionados confirmados de cara a este partido, aunque Tuchel podría valorar cambios en la zaga tras las dificultades defensivas ante Croacia.

Carlos Queiroz también presenta un once inicial sin ausencias por lesión ni suspensiones. Benjamin Asare guardará la portería, con Jonas Adjetey, Marvin Senaya, Jerome Opoku y Gideon Mensah en defensa. Thomas Partey liderará el centro del campo junto a Caleb Yirenkyi y Kamaldeen Sulemana, mientras que Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo formarán el tridente ofensivo. Se irán añadiendo novedades sobre ambos planteles conforme se acerque el momento del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo por 4-2 ante Croacia en el debut mundialista, y antes de eso venció a Costa Rica 3-0 y a Nueva Zelanda 1-0 en amistosos de preparación. La única derrota en este período llegó ante Japón por 0-1, con un empate a uno ante Uruguay completando la serie. En total, los ingleses marcaron nueve goles y encajaron cinco en estos cinco partidos.

Ghana suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco citas. Su triunfo más reciente fue el 1-0 ante Panamá en la primera jornada del Mundial, mientras que el empate 1-1 ante Gales precedió a tres derrotas consecutivas frente a México, Alemania y Austria, esta última por un contundente 5-1. Los de Queiroz marcaron cuatro goles y encajaron diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

ING Último partidos GHA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Inglaterra 1 - 1 Ghana 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones es un empate a uno en un amistoso disputado el 29 de marzo de 2011, con Inglaterra como equipo local. Los datos disponibles reflejan únicamente ese enfrentamiento, por lo que no es posible establecer una tendencia histórica más amplia entre los dos combinados.

Clasificación

En la tabla del Grupo L de la Copa del Mundo, Inglaterra ocupa la primera posición y Ghana la segunda tras la primera jornada.