Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Cómo ver Hull vs Brentford en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Hull City y Brentford se puede ver en directo a través de Peacock en Estados Unidos y Fox ONE. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Hull City recibe a Brentford en el MKM Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes. Los Tigers necesitan puntos con urgencia, mientras que los Bees buscan recuperarse tras una derrota ante Liverpool.

Sergej Jakirovic afronta una racha negativa con su equipo: Hull no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La presión sobre el técnico croata crece con cada jornada que pasa sin sumar de a tres.

Brentford, por su parte, llega tras caer 2-1 ante Liverpool en el Gtech Community Stadium, con un tanto tardío de Alexander Isak que selló la remontada de los Reds. Keith Andrews sabe que su equipo tiene capacidad para competir con los mejores, pero necesita volver a ganar para no perder terreno en la tabla.

Los de Hull han demostrado cierta solidez en casa esta temporada, cosechando dos empates en el MKM Stadium. Sin embargo, ante una defensa porosa como la de Brentford en las últimas semanas, los Tigers tendrán que mostrarse más definidos si quieren aprovechar la localía.

Brentford llega con bajas importantes por lesión y suspensión, lo que podría condicionar las opciones de Andrews para configurar su once habitual. La profundidad de la plantilla visitante será puesta a prueba desde el primer minuto.

El partido promete ser disputado entre un equipo que busca salir del bache y otro que quiere consolidar su posición en la mitad alta de la tabla. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hull City afronta este partido con una lista de bajas considerable. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Ilyas Ansah, Matt Targett, Charlie Hughes y Nobel Mendy están todos descartados por lesión. El once proyectado de Jakirovic apunta a Konstantinos Tzolakis en portería, con John Egan, Semi Ajayi, Lucas Herrington y Ryan Giles en defensa, Regan Slater, Tim Iroegbunam y Lewie Coyle en el centro del campo, Mohamed Belloumi y Elliot Stroud apoyando a Oli McBurnie en ataque.

Brentford tendrá que prescindir de Antoni Milambo y Joshua Dasilva por lesión, mientras que Yehor Yarmoliuk y Vitaly Janelt cumplen sanción. El once probable de Andrews sitúa a Caoimhin Kelleher bajo palos, con Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Kristoffer Vassbakk Ajer y Michael Kayode en defensa, Mikkel Damsgaard, Mamadou Sangare y Mathias Jensen en el centro, y Kevin Schade junto a Jaidon Anthony dando amplitud a Igor Thiago en punta.

Forma

Hull City atraviesa un período difícil: en sus últimos cinco partidos no ha conseguido ninguna victoria, con un balance de un empate y cuatro derrotas. Su partido más reciente fue una derrota por 1-0 ante Fulham en Premier League, y también han caído ante Newcastle y Sunderland en ese tramo. Los Tigers sí rescataron puntos en los empates a dos ante Everton y Chelsea, pero han anotado solo seis goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Brentford muestra un registro más equilibrado, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El resultado más destacado fue la goleada 3-0 al Chelsea en Premier League, aunque la derrota más reciente ante Liverpool truncó esa buena dinámica. En total, los Bees han marcado ocho goles y encajado siete en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con cierta fragilidad atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2020 en la Championship, con una amplia victoria de Brentford por 5-1 en el MKM Stadium. En los cinco precedentes registrados, todos disputados en la Championship, Brentford acumula dos victorias frente a una de Hull, con dos empates. Los Bees han marcado 13 goles en esos cinco partidos por solo seis de los Tigers.

Clasificación

En la tabla de Premier League, Brentford ocupa la séptima posición y Hull City la undécima, lo que significa que los visitantes llegan con ventaja en la clasificación. Para los Tigers, ganar este partido sería un paso importante para acercarse a la zona alta y aliviar la presión acumulada en las últimas semanas.