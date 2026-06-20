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Cómo ver Holanda vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Suecia se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston en el segundo partido del Grupo F del Mundial 2026. Dos selecciones europeas con trayectorias muy distintas en esta primera semana de torneo se verán las caras en Texas con puntos de máxima importancia en juego.

Los neerlandeses llegan a este partido con la presión de haber cedido un empate ante Japón en su debut. Ronald Koeman vio cómo su equipo se adelantó pero no pudo sostener la ventaja, y el 2-2 final en Dallas dejó a Holanda en la tercera posición del grupo. La respuesta debe llegar ahora.

El panorama para Suecia no puede ser más diferente. Graham Potter presentó a su equipo ante Túnez y el resultado fue contundente: 5-1, con Viktor Gyökeres como figura destacada de un ataque que demostró velocidad y criterio en cada transición. Los suecos lideran el grupo con tres puntos y llegan con la moral intacta.

Cody Gakpo y Tijjani Reijnders son los encargados de generar peligro para los neerlandeses, aunque Koeman también tiene en Memphis Depay una carta de calidad que entró desde el banquillo ante Japón. La exigencia de mejorar el rendimiento ofensivo es clara.

Por el lado sueco, la dupla Gyökeres-Elanga junto a Benjamin Nygren forma un tridente con ritmo real y capacidad para dañar en profundidad. Potter querrá que su equipo consolide el liderato del grupo antes de la última jornada.

Para ambas selecciones, los tres puntos marcarían una diferencia enorme de cara al cierre de la fase de grupos. Un triunfo neerlandés los devolvería a la pelea directa por el primer puesto; una victoria sueca prácticamente les garantizaría el pase a la siguiente ronda.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Holanda afronta este partido con varias bajas sensibles. Antes del torneo, Xavi Simons cayó lesionado con una rotura de ligamentos cruzados y Matthijs de Ligt quedó fuera por una intervención quirúrgica en la espalda. A esas ausencias se suma ahora la de Quinten Timber, descartado para este encuentro tras sufrir una leve conmoción cerebral en un choque durante el entrenamiento. A pesar de ello, Koeman cuenta con Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, ambos titulares ante Japón, además de Memphis Depay, disponible para sumar minutos. El XI proyectado de Koeman es: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Van Hecke; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Gakpo, Malen.

Suecia llega en condiciones óptimas. Potter no tiene ninguna baja ni sanción, y los 26 jugadores del plantel están disponibles. Gyökeres y Elanga salieron ilesos del partido ante Túnez y repetirán en el once titular. El portero Kristoffer Nordfeldt mantendrá su posición bajo los palos. El XI proyectado de Potter es: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelöf, Hien; Ayari, Bernhardsson, Karlström, Gudmundsson; Nygren, Gyökeres, Elanga.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 26 Q. Timber Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el 2-2 ante Japón en el debut mundialista del 14 de junio, precedido por una victoria 2-1 frente a Uzbekistán en un amistoso. Los neerlandeses también perdieron 0-1 ante Argelia en junio, aunque previamente habían derrotado a Noruega por 2-1 en marzo. En total, Koeman ha visto a su equipo marcar siete goles y encajar seis en ese período.

Suecia presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La goleada 5-1 ante Túnez el 15 de junio es el resultado más llamativo de su reciente trayectoria. Antes de eso, empataron 2-2 con Grecia y perdieron 1-3 ante Noruega en amistosos, aunque cerraron la fase de clasificación con triunfos ante Polonia (3-2) y Ucrania (1-3 como visitante). En esos cinco partidos, los suecos han anotado 14 goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2017, con Holanda ganando 2-0 en un partido de clasificación para el Mundial. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, los neerlandeses tienen la ventaja con tres victorias frente a una de Suecia, con un empate. La más abultada de esas victorias fue el 4-1 en la clasificación para la Eurocopa de octubre de 2010.

Clasificación

En la tabla del Grupo F del Mundial, Suecia ocupa la primera posición mientras que Holanda se encuentra tercera al término de la primera jornada.