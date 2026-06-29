Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Holanda vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Marruecos se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Holanda y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey en lo que es un duelo de octavos de final de la Copa del Mundo. Los Países Bajos llegan como líderes del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas avanzan como segundos del Grupo C.

Ronald Koeman ya ha puesto el foco en la amenaza que representa Achraf Hakimi. El técnico neerlandés sabe que el lateral del Paris Saint-Germain puede desequilibrar por banda y ha advertido a su equipo de que este choque será intenso y no admitirá distracciones.

Marruecos, por su parte, llega con la confianza intacta tras superar la fase de grupos sin perder. El combinado de Mohamed Ouahbi ha demostrado solidez defensiva y capacidad para hacer daño en transición, cualidades que ya exhibió en Qatar 2022 cuando se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Para Holanda, la fase de grupos fue un ejercicio de autoridad. La goleada 5-1 ante Suecia fue la actuación más contundente de los neerlandeses, con Cody Gakpo como referencia ofensiva y Denzel Dumfries generando peligro constante por el carril derecho. Brian Brobbey completó el tridente con energía y presencia física.

Frenkie de Jong será el eje del juego en el centro del campo. El centrocampista del Barcelona ha respondido a sus críticos con actuaciones sólidas en el torneo, aunque sigue siendo un futbolista que genera debate. Virgil van Dijk lidera una defensa que ha concedido pocos goles y que llega al partido con ritmo competitivo.

Dos selecciones con identidad propia, ambiciones claras y un billete para cuartos de final en juego. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman dispone de toda la plantilla para este partido. El técnico neerlandés no registra bajas por lesión ni sanción y apunta a un once inicial con Bart Verbruggen bajo palos, una línea defensiva formada por Dumfries, Van Dijk, Van Hecke y Micky van de Ven, y un centro del campo con Reijnders, De Jong y Gravenberch. En ataque, Malen, Brobbey y Gakpo formarían el tridente titular según el once proyectado.

Marruecos tampoco presenta problemas físicos ni disciplinarios de cara al encuentro. Mohamed Ouahbi cuenta con todos sus efectivos disponibles. El once probable sitúa a Yassine Bounou en portería, con Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop y Mazraoui en defensa. Brahim Díaz, Bouaddi, El Aynaoui y El Khannouss ocuparían el mediocampo, con Ounahi y Saibari como referentes ofensivos. Se irá actualizando cualquier novedad de última hora antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 1-3 ante Túnez en la Copa del Mundo el 25 de junio, y antes de eso golearon 5-1 a Suecia el 20 de junio en otro partido del torneo. El empate 2-2 con Japón en el debut mundialista fue el único punto cedido en la competición. En los amistosos previos al torneo, los neerlandeses vencieron 2-1 a Uzbekistán y cayeron 0-1 ante Argelia. En total, Holanda ha marcado 11 goles y encajado 6 en estos cinco partidos.

Marruecos presenta tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. La más reciente fue un triunfo 4-2 ante Haití en la Copa del Mundo el 24 de junio, y previamente ganaron 0-1 a Escocia el 19 de junio. El empate 1-1 con Brasil en el debut mundialista fue el resultado más llamativo del grupo. En amistosos, los Leones del Atlas igualaron 1-1 con Noruega y golearon 4-0 a Madagascar. Marruecos ha anotado 11 goles y encajado 5 en ese período, con una racha de tres partidos consecutivos sin perder en la Copa del Mundo.

Historial de Enfrentamientos Directos

HOL Último partidos MAR 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Marruecos 1 - 2 Holanda 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones data del 31 de mayo de 2017, cuando Marruecos y Holanda se midieron en un amistoso que terminó con victoria neerlandesa por 1-2. Con un solo encuentro en el historial, no es posible establecer tendencias ni patrones entre estos dos combinados.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Holanda cerró la fase de grupos como líder del Grupo F, mientras que Marruecos avanzó como segundo clasificado del Grupo C.