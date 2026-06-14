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Cómo ver Holanda vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Japón se puede seguir en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Japón abren su camino en la Copa del Mundo 2026 este domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo del Grupo F que promete ser uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del torneo.

Ronald Koeman llega a Texas con una selección holandesa que viene de una clasificación europea dominante: seis victorias y dos empates, con apenas cuatro goles encajados en ocho partidos. Cody Gakpo y Donyell Malen forman un ataque de primer nivel, y Virgil van Dijk lidera una defensa que no tiene fisuras. La Oranje quiere demostrar desde el primer partido que esta generación puede llegar lejos.

Japón, por su parte, aterriza en Arlington con una confianza que va más allá del papel. Los Samurai Azul llevan una racha de seis victorias consecutivas, incluyendo triunfos sobre Brasil e Inglaterra. Hajime Moriyasu ha construido un equipo disciplinado, técnicamente solvente y letal en la transición, capaz de sorprender a cualquier rival.

Sin embargo, Japón afronta este partido con una baja de enorme peso. Wataru Endo, capitán y pilar del mediocampo, se retiró de la selección antes del torneo debido a una lesión persistente, poniendo fin a su carrera internacional. Su ausencia obliga a Moriyasu a reorganizar el centro del campo para el partido más importante de la fase de grupos.

Holanda también llega con una novedad respecto a los pronósticos previos: el once proyectado por Koeman no incluye a Memphis Depay en el once inicial, con Crysencio Summerville ocupando un lugar en el ataque junto a Gakpo y Malen. El Grupo F, que también cuenta con Suecia y Túnez, no admite tropiezos en el arranque.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman presenta un once proyectado con Bart Verbruggen bajo palos, una defensa formada por Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven, y un mediocampo con Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders. En ataque, Cody Gakpo, Crysencio Summerville y Donyell Malen completan el equipo. Los datos disponibles no registran bajas por lesión ni suspensiones en el bando neerlandés.

Hajime Moriyasu alinea a Zion Suzuki en portería, con Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito y Junya Ito en defensa. Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan y Ao Tanaka forman el centro del campo, mientras que Takefusa Kubo y Ayase Ueda encabezan el ataque. No se registran lesiones ni suspensiones en la lista facilitada, aunque la baja de Wataru Endo por lesión, que además anunció su retirada internacional, es la ausencia más notable del combinado japonés de cara a este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Uzbekistán el 8 de junio, mientras que la derrota llegó ante Argelia (0-1) el 3 de junio. En ese tramo de cinco partidos, los neerlandeses anotaron diez goles y encajaron cuatro, con una victoria por 4-0 ante Lituania en la fase de clasificación como resultado más contundente.

Japón presenta una forma impecable: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota ni empate. El triunfo más reciente fue un 1-0 ante Islandia el 31 de mayo. Los Samurai Azul también derrotaron a Inglaterra (1-0) y Escocia (1-0) en marzo, y se impusieron a Bolivia (3-0) y Ghana (2-0) en noviembre. En total, marcaron siete goles y no encajaron ninguno en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambas selecciones es reducido pero favorable a Holanda. El último antecedente registrado fue un empate 2-2 en un amistoso disputado el 16 de noviembre de 2013. Antes de ese resultado, Holanda venció a Japón por 1-0 en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica el 19 de junio de 2010, y también se impuso por 3-0 en un amistoso en septiembre de 2009. En los tres partidos del historial disponible, Holanda suma dos victorias y un empate.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa la primera posición y Holanda la segunda antes del inicio de la competición.