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Cómo ver Fulham vs Manchester United: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Fulham y Manchester United. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Fulham recibe a Manchester United en Craven Cottage en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los Cottagers buscan escalar posiciones desde la parte baja de la tabla, mientras los Red Devils necesitan una reacción tras un arranque de temporada por debajo de las expectativas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
Craven Cottage

Cómo sintonizar el Fulham vs Manchester United

El partido entre Fulham y Manchester United se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Álvaro Arbeloa dirige a un Fulham que ha mostrado irregularidad en las últimas semanas. El empate sin goles ante Liverpool fue un resultado respetable, pero las derrotas consecutivas ante Crystal Palace y Sunderland en liga han frenado su progresión. El joven Joshua King sigue siendo uno de los jugadores más observados del equipo, con varios clubes de primer nivel siguiendo su evolución de cerca.

En el otro lado, Michael Carrick enfrenta una presión creciente tras las derrotas ante Manchester City en la Premier League y ante Brighton en la Carabao Cup. El técnico ha rechazado con firmeza las especulaciones sobre su futuro, calificándolas de ridículas, pero los resultados le exigen una respuesta urgente en Craven Cottage.

Marcus Rashford regresa al foco del debate en Old Trafford. Reintegrado al equipo tras un período de incertidumbre, el delantero aparece en el once proyectado para este partido y su actuación en Londres será observada con atención. Bryan Mbeumo y Matheus Cunha completan un ataque con potencial para hacer daño.

Noticias de los equipos y escuadras

Fulham contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotLisandro MartínezLisandro MartínezH. MaguireH. MaguireP. DorguP. DorguB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Fulham

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Álvaro Arbeloa
  • M. Carrick

En Fulham, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Tom Cairney ni Kenny Tete por lesión. El once proyectado sitúa a Bernd Leno bajo palos, con una línea defensiva formada por Calvin Bassey, Antonee Robinson, Timothy Castagne y David Affengruber. En el centro del campo aparecen Sander Berge, Alex Iwobi y Shea Charles, mientras que Oscar Bobb, Joshua King y Gonzalo Garcia conforman el tridente atacante.

Michael Carrick llega a este partido con varias ausencias en la plantilla visitante. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte y Tom Heaton están en la enfermería. El once probable alinea a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Harry Maguire y Patrick Dorgu en defensa. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans forman el centro del campo, con Marcus Rashford, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha en ataque.

Forma

FUL

FUL - Formulario

WIM
W3-0
SUN
L1-0
CRY
L2-3
LIV
D0-0
WHU
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MUN

MUN - Formulario

IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fulham llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, además de un triunfo en la Carabao Cup. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Liverpool, y antes de eso cayeron 3-2 ante Crystal Palace. En total, el equipo de Arbeloa ha marcado tres goles y encajado tres en sus últimos cuatro compromisos ligueros.

Manchester United acumula dos derrotas consecutivas, la más reciente una caída 1-0 ante Manchester City en la Premier League, seguida de una eliminación en la Carabao Cup ante Brighton por 3-2. En el lado positivo, los Red Devils golearon 5-2 al Ipswich y vencieron 4-0 al Sabah FK en competición europea. El equipo ha marcado once goles en sus últimos cinco partidos, aunque la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FulhamEmpateManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Copa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 3-2 en Premier League. En los últimos cinco duelos, los Red Devils acumulan tres victorias frente a ninguna para el Fulham, con dos empates. El conjunto londinense no ha logrado superar al United en ninguno de estos encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
7
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Fulham ocupa la decimoctava posición, lo que le sitúa en zona de descenso, mientras que Manchester United se encuentra en el decimotercer lugar. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla y el partido tiene implicaciones directas para los dos.

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