Fulham recibe a Manchester United en Craven Cottage en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los Cottagers buscan escalar posiciones desde la parte baja de la tabla, mientras los Red Devils necesitan una reacción tras un arranque de temporada por debajo de las expectativas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 11:30 Craven Cottage

Cómo sintonizar el Fulham vs Manchester United

El partido entre Fulham y Manchester United se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Álvaro Arbeloa dirige a un Fulham que ha mostrado irregularidad en las últimas semanas. El empate sin goles ante Liverpool fue un resultado respetable, pero las derrotas consecutivas ante Crystal Palace y Sunderland en liga han frenado su progresión. El joven Joshua King sigue siendo uno de los jugadores más observados del equipo, con varios clubes de primer nivel siguiendo su evolución de cerca.

En el otro lado, Michael Carrick enfrenta una presión creciente tras las derrotas ante Manchester City en la Premier League y ante Brighton en la Carabao Cup. El técnico ha rechazado con firmeza las especulaciones sobre su futuro, calificándolas de ridículas, pero los resultados le exigen una respuesta urgente en Craven Cottage.

Marcus Rashford regresa al foco del debate en Old Trafford. Reintegrado al equipo tras un período de incertidumbre, el delantero aparece en el once proyectado para este partido y su actuación en Londres será observada con atención. Bryan Mbeumo y Matheus Cunha completan un ataque con potencial para hacer daño.

Noticias de los equipos y escuadras

En Fulham, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Tom Cairney ni Kenny Tete por lesión. El once proyectado sitúa a Bernd Leno bajo palos, con una línea defensiva formada por Calvin Bassey, Antonee Robinson, Timothy Castagne y David Affengruber. En el centro del campo aparecen Sander Berge, Alex Iwobi y Shea Charles, mientras que Oscar Bobb, Joshua King y Gonzalo Garcia conforman el tridente atacante.

Michael Carrick llega a este partido con varias ausencias en la plantilla visitante. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte y Tom Heaton están en la enfermería. El once probable alinea a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Harry Maguire y Patrick Dorgu en defensa. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans forman el centro del campo, con Marcus Rashford, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha en ataque.

Forma

Fulham llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, además de un triunfo en la Carabao Cup. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Liverpool, y antes de eso cayeron 3-2 ante Crystal Palace. En total, el equipo de Arbeloa ha marcado tres goles y encajado tres en sus últimos cuatro compromisos ligueros.

Manchester United acumula dos derrotas consecutivas, la más reciente una caída 1-0 ante Manchester City en la Premier League, seguida de una eliminación en la Carabao Cup ante Brighton por 3-2. En el lado positivo, los Red Devils golearon 5-2 al Ipswich y vencieron 4-0 al Sabah FK en competición europea. El equipo ha marcado once goles en sus últimos cinco partidos, aunque la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 3-2 en Premier League. En los últimos cinco duelos, los Red Devils acumulan tres victorias frente a ninguna para el Fulham, con dos empates. El conjunto londinense no ha logrado superar al United en ninguno de estos encuentros.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Fulham ocupa la decimoctava posición, lo que le sitúa en zona de descenso, mientras que Manchester United se encuentra en el decimotercer lugar. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla y el partido tiene implicaciones directas para los dos.