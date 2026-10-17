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Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Craven Cottage

Cómo ver Fulham vs Hull en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Fulham vs Hull City se puede ver en directo a través de HBO Max. Las opciones de canal de televisión y transmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fulham recibe a Hull City en Craven Cottage en un partido de Premier League que tiene implicaciones muy distintas para cada uno de los dos equipos. Los Cottagers atraviesan un momento delicado, mientras que los Tigers llegan a Londres buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

Álvaro Arbeloa sigue bajo una presión enorme en el banquillo del Fulham. El técnico español acumula una racha sin victorias que ha dejado al equipo en el último puesto de la Premier League, y los rumores sobre su futuro no cesan en el oeste de Londres.

La situación es tan complicada que Thomas Frank ha emergido como el principal candidato para reemplazar a Arbeloa si el club decide actuar. El entrenador danés encabeza la lista de deseos del Fulham, según informaciones recientes.

Por su parte, Hull City llega a este duelo en una posición más cómoda, aunque su forma reciente tampoco es impecable. Los de Sergej Jakirović empataron 2-2 ante el Everton en su último partido de liga, lo que confirma que son un equipo capaz de competir, pero que sigue buscando regularidad.

Los Tigers tienen motivos para creer en sus posibilidades. Han demostrado ser un equipo difícil de batir en los últimos encuentros, y el mal momento del Fulham puede ser una oportunidad para sumar tres puntos importantes lejos del MKM Stadium.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas noticias sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Álvaro Arbeloa no podrá contar con Tom Cairney ni con Antonee Robinson, ambos en la enfermería. El técnico español apunta a un once inicial formado por Bernd Leno bajo palos; Kenny Tete, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon y David Affengruber en defensa; Oscar Bobb, Sander Berge, Shea Charles y Alex Iwobi en el centro del campo; con Joshua King y Gonzalo Garcia como referentes ofensivos.

Sergej Jakirović llega a Londres con una lista de bajas considerable. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath y Mohamed-Ali Cho son todos bajas confirmadas para los Tigers. El once probable del técnico croata incluye a Konstantinos Tzolakis en portería, con Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan y Nobel Mendy en defensa, Ryan Giles, Matt Crooks, Sorba Thomas y Regan Slater en el mediocampo, y Joe Gelhardt junto a Oli McBurnie en ataque.

Forma

El Fulham llega a este partido con un registro reciente de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante el Ipswich en la Premier League, y antes de eso empataron 1-1 con el Manchester United. La única victoria en este tramo llegó en la Carabao Cup ante el West Ham por 3-2. Los Cottagers han anotado cinco goles y encajado siete en esos cinco partidos, una estadística que refleja la fragilidad defensiva del equipo.

Hull City presenta un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue el empate 2-2 ante el Everton en la Premier League. En ese período también empataron 2-2 con el Chelsea y cayeron 2-1 ante el Newcastle. Los Tigers han marcado siete goles y recibido cinco en esos cinco partidos, mostrando una capacidad goleadora notable pero también cierta vulnerabilidad atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en enero de 2023, cuando el Fulham venció al Hull City por 2-0 en la Copa. En los cinco últimos enfrentamientos directos registrados, el Fulham domina claramente, con cuatro victorias por ninguna del Hull City y un partido sin resultado favorable para los Tigers. En total, el Fulham ha marcado seis goles y el Hull City ninguno en esa serie de encuentros.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Fulham ocupa la última posición, la número 20, lo que convierte este partido en una cita de urgencia para los Cottagers. Hull City, en cambio, se sitúa en el octavo lugar, una posición que refleja un comienzo de temporada sólido y que da a los Tigers la oportunidad de seguir presionando a los equipos de la parte alta de la clasificación.