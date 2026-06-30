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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia y Suecia se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Suecia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Los Bleus llegan como uno de los grandes favoritos del torneo tras arrollar a sus rivales en la fase de grupos, mientras que los suecos buscan protagonizar uno de los resultados del campeonato.

Didier Deschamps dispone de un equipo en estado de gracia. Francia barrió el Grupo I con tres victorias consecutivas, anotando diez goles, y Ousmane Dembélé se convirtió en el gran protagonista de la fase de grupos al marcar un hat-trick ante Noruega en el último partido. Kylian Mbappé, por su parte, ha liderado el ataque con una actuación implacable durante todo el camino.

Suecia, dirigida por Graham Potter, accedió a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros del Grupo F. El técnico inglés reconoció públicamente la magnitud del desafío, pero también dejó claro que su equipo llega a Nueva Jersey con la intención de competir y sorprender a los campeones del mundo.

Potter cuenta con un bloque organizado y con futbolistas de nivel europeo que han ido creciendo a lo largo del torneo. El conjunto escandinavo sabe que necesitará su mejor versión para frenar a una selección francesa que no ha mostrado fisuras en ningún momento del campeonato.

La baja confirmada del defensa Isak Hien complica los planes del técnico sueco en la línea defensiva, precisamente ante un ataque como el de Francia. Deschamps, por su parte, no ha reportado bajas en su convocatoria para este partido.

El ganador de este duelo se medirá a un rival de los cuartos de final en lo que promete ser una eliminatoria abierta. Para los aficionados que quieran seguir el partido, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el equipo francés de cara a este partido. El once titular provisional no ha sido confirmado oficialmente.

En el bando sueco, el defensa Isak Hien es baja por lesión. Graham Potter deberá reorganizar su línea defensiva para cubrir su ausencia. No hay suspensiones confirmadas, y el once inicial se actualizará cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 4 I. Hien

Forma

Francia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los Bleus ganaron sus tres partidos del Grupo I: 3-1 ante Senegal, 3-0 ante Irak y 1-4 ante Noruega, donde Dembélé firmó un hat-trick. La única derrota en este período fue un 1-2 ante Costa de Marfil en un amistoso previo al torneo. En total, Francia ha marcado 12 goles y encajado cuatro en sus últimas cinco citas.

Suecia presenta un rendimiento más irregular. Los suecos ganaron con contundencia 5-1 ante Túnez, pero cayeron 5-1 ante Holanda y empataron 1-1 con Japón en sus tres compromisos mundialistas. En los amistosos previos, empataron 2-2 con Grecia y perdieron 3-1 ante Noruega. El equipo de Potter ha marcado diez goles en sus últimas cinco salidas y ha encajado once.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 17 de noviembre de 2020, en la UEFA Nations League A, con Francia imponiéndose 4-2 como local. En los últimos cinco duelos, Francia acumula tres victorias por una de Suecia, con un triunfo sueco en la clasificación para el Mundial de 2018 por 2-1. Los Bleus han marcado nueve goles y encajado seis en esos cinco partidos.

Clasificación

Francia terminó primera en el Grupo I del Mundial 2026, mientras que Suecia avanzó desde la tercera posición del Grupo F.