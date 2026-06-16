Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de emisión para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Senegal abren su campaña en la Copa del Mundo 2026 este martes 16 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo del Grupo I que promete emociones desde el primer minuto.

Didier Deschamps lleva a Los Bleus al torneo como uno de los grandes favoritos. Francia cuenta con una plantilla profunda y talentosa, y Kylian Mbappé —autor de 12 goles en dos Mundiales anteriores— llega con el hambre de quien quiere dejar su marca en suelo norteamericano. Vale recordar que Mbappé aún no ha marcado contra ninguno de los rivales del Grupo I: Senegal, Irak ni Noruega.

Sin embargo, los Leones de la Teranga no vienen a Nueva Jersey a hacer bulto. Senegal, dirigido por Pape Thiaw, es una de las selecciones más competitivas del continente africano y llega con la confianza de quien sabe que puede complicarle la vida a cualquier rival.

El antecedente histórico entre ambas selecciones pesa sobre Francia. En el Mundial de 2002, Senegal derrotó a Les Bleus 1-0 en la fase de grupos, una de las grandes sorpresas de aquel torneo. Los franceses no se recuperaron y quedaron eliminados en la fase de grupos, mientras Senegal avanzó hasta los cuartos de final.

En el Grupo I, Francia arranca como líder con la mirada puesta en llegar al MetLife Stadium un mes más tarde, sede también de la gran final del torneo. Para Senegal, un buen resultado en este partido de apertura puede marcar el tono de toda su participación.

Para saber cómo y dónde seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Francia está dirigida por Didier Deschamps. Al momento de publicación, el cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable, y no hay lesiones ni suspensiones registradas en los datos oficiales del equipo. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

Senegal llega bajo las órdenes de Pape Thiaw. Al igual que su rival, el combinado africano no registra bajas confirmadas ni sanciones en los datos disponibles, y no se ha publicado un once titular proyectado. La información se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un registro de tres victorias, una derrota y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante Irlanda del Norte el 8 de junio, mientras que antes había caído 2-1 frente a Costa de Marfil. Los Bleus también se impusieron a Colombia (3-1) y a Brasil (2-1) en partidos de preparación disputados en marzo.

Senegal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un empate sin goles ante Arabia Saudí el 9 de junio. Los Leones de la Teranga vencieron a Gambia 3-1 y a Perú 2-0 en marzo, aunque sufrieron una derrota 3-0 ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones en enero y cayeron 3-2 ante Estados Unidos en mayo.

Historial de Enfrentamientos Directos

FRA Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones es el partido del Mundial de 2002, disputado el 31 de mayo de ese año, en el que Senegal venció a Francia 1-0 en la fase de grupos. Ese es el único encuentro directo disponible en el historial reciente de ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Francia ocupa la primera posición, mientras que Senegal figura en el cuarto lugar antes del inicio de la fase de grupos.