Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Boston Stadium

Cómo ver Francia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de varios canales y plataformas. A continuación encontrarás las opciones de televisión y transmisión en línea para seguir Francia vs Marruecos.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough en los cuartos de final del Mundial 2026, con el pitido inicial programado para las 4 de la tarde hora del Este. Es una revancha del duelo de semifinales de Qatar 2022, que los Bleus ganaron 2-0, y ambas selecciones llegan a Boston habiendo superado los octavos de final con solvencia.

Didier Deschamps ha construido el equipo más prolífico del torneo. Francia anotó tres o más goles en cada uno de sus cuatro partidos de fase de grupos antes de resolver el duelo ante Paraguay con un penalti de Kylian Mbappé. El capitán acumula siete goles en este Mundial y se sitúa a uno solo de Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro.

Mbappé llega a este partido con un peso adicional. Fue blanco de comentarios racistas por parte de un político paraguayo tras la victoria ante los sudamericanos, pero Deschamps confirmó que su capitán está plenamente concentrado y en buen estado mental. Sobre el césped, nada indica que vaya a ser menos que la amenaza más peligrosa de Francia.

Michael Olise ha sido otra de las figuras destacadas de los Bleus. El extremo del Bayern Múnich arrastra una tarjeta amarilla tras el rechazo de la FIFA a la apelación formal presentada por Francia, lo que significa que está a una amonestación de la suspensión. Es un factor que añade tensión a las decisiones de Deschamps si el partido se complica.

Marruecos llega con su propio impulso. El equipo de Mohamed Ouahbi venció a Canadá 3-0 en octavos y ha ganado cuatro de sus cinco partidos en este torneo, con su único tropiezo siendo el empate 1-1 ante Brasil en la fase de grupos. Los Leones del Atlas terminaron segundos en el Grupo C y han encajado solo tres goles en cinco encuentros.

Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Soufiane Rahimi dan a Marruecos una calidad real en la transición. Demostraron en Qatar 2022 que son capaces de hacer daño a cualquier rival en este estadio de la competición, y llegan a Boston dispuestos a repetir aquella hazaña.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Francia vs Marruecos en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps apunta a un once de máxima exigencia. El XI proyectado es: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Bradley Barcola; Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. No hay lesiones ni sanciones registradas en el bando francés, aunque la tarjeta amarilla de Olise le coloca en una situación disciplinaria delicada de cara al resto del torneo.

En el lado marroquí, Mohamed Ouahbi cuenta con Yassine Bounou bajo palos, una línea defensiva formada por Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop y Achraf Hakimi, un centro del campo con Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Neil El Aynaoui, y un tridente ofensivo compuesto por Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi. Tampoco se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo de los Leones del Atlas. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un registro perfecto de cinco victorias en cinco partidos del Mundial 2026, sin empates ni derrotas. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Paraguay el 4 de julio, decidida desde el punto de penalti. Antes de ese encuentro, los Bleus golearon a Suecia 3-0 y a Noruega 4-1, con Ousmane Dembélé anotando un hat-trick en la primera parte ante los escandinavos. En total, Francia ha marcado 12 goles y encajado dos en estos cinco partidos.

Marruecos también presenta un balance sólido: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros del torneo. El resultado más reciente fue un contundente 3-0 ante Canadá el 4 de julio. Su único punto cedido llegó en el empate 1-1 frente a Brasil en la fase de grupos. Los Leones del Atlas han anotado nueve goles y encajado tres en este Mundial.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue la semifinal del Mundial de Qatar 2022, disputada el 14 de diciembre de 2022, con victoria de Francia por 2-0. En los tres precedentes registrados, Francia suma dos victorias y un empate. Los otros dos duelos fueron un amistoso en noviembre de 2007 que acabó 2-2 y una victoria francesa por 5-1 en un amistoso celebrado en Marruecos en junio de 2000.

Clasificación

Francia terminó primera en el Grupo I del Mundial 2026, mientras que Marruecos se clasificó desde el Grupo C en segunda posición.