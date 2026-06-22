Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Francia vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Francia vs Irak se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en línea del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Irak se miden este lunes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. Los Bleus llegan como favoritos claros, respaldados por una plantilla de primer nivel y con el impulso de una victoria contundente en su debut.

Didier Deschamps prepara hasta tres cambios en el once inicial respecto al partido ante Senegal. Bradley Barcola parece destinado a tener su primera titularidad en un Mundial, mientras que Kylian Mbappé busca abrir su cuenta goleadora en el torneo frente a los Leones de Mesopotamia.

Michael Olise también estará en el centro de la atención. El extremo del Bayern Múnich ha recibido el elogio público de su capitán y llega al partido con la confianza de quien sabe que el foco del mundo está sobre él. William Saliba, por su parte, ya ha dejado atrás la derrota del Arsenal en la final de la Champions League y se muestra centrado en la causa nacional.

Irak afronta el encuentro tras caer 4-1 ante Noruega en su debut en Foxborough. Graham Arnold sabe que su equipo necesita un resultado positivo para mantener vivas las opciones de avanzar a la siguiente ronda, y los suyos mostraron carácter suficiente en ese primer partido como para no rendirse.

Con Zidane Iqbal como referencia en el centro del campo y Ali Al Hamadi como amenaza ofensiva, los iraquíes no vienen a Filadelfia a hacer turismo. Pero la distancia de nivel entre ambas selecciones es real, y Francia tiene los argumentos para imponerse con claridad.

Si quieres seguir el partido, a continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Francia vs Irak en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps tiene previsto alinear a Mike Maignan bajo palos, con Jules Kouandé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne formando la línea defensiva. En el mediocampo, Adrien Rabiot y Manu Koné actuarán como base, con Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola por delante. Kylian Mbappé liderará el ataque. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el equipo francés de cara a este partido.

Por parte de Irak, Graham Arnold contará con Ahmed Basil Fadhil en portería. La defensa estará formada por Akam Hashem, Zaid Tahseen, Merchas Doski y Hussein Ali. Zidane Iqbal e Ibrahim Bayesh ocuparán el centro del campo, con Ali Jasim y Amir Al-Ammari como interiores. Ayman Hussein y Ali Al Hamadi conformarán el doble pivote ofensivo. Al igual que Francia, el combinado iraquí no presenta bajas confirmadas por lesión o sanción. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su debut mundialista ante Senegal se saldó con un triunfo por 3-1, y antes de eso se impusieron a Irlanda del Norte por el mismo resultado en un amistoso. Su único tropiezo reciente fue una derrota por 1-2 frente a Costa de Marfil en otro partido de preparación. En total, los Bleus han anotado diez goles y encajado siete en ese período de cinco partidos.

Irak presenta un registro más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue la del debut mundialista ante Noruega, por 4-1. Antes de llegar al torneo, empataron 1-1 con España en un amistoso y ganaron 2-1 a Bolivia en la fase de clasificación. Han marcado cinco goles y recibido ocho en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Francia e Irak. Este partido del Grupo I del Mundial 2026 en Filadelfia representa un duelo sin historial directo registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo I del Mundial 2026, Francia ocupa la segunda posición, mientras que Irak se encuentra en el cuarto y último lugar.