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Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en directo para ver Everton vs Manchester United están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Everton de David Moyes recibe al Manchester United de Michael Carrick en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, en un duelo de Premier League que llega cargado de tensión extradeportiva para ambos clubes.

Moyes afronta el partido con la frustración del mercado de verano todavía fresca. El acuerdo para fichar al delantero Folarin Balogun se cayó en el último momento, e Iliman Ndiaye abandonó el club para unirse al Manchester City, dejando al técnico escocés con una plantilla más corta de lo previsto.

A pesar de esas circunstancias, el Everton llega con buenas sensaciones desde el terreno de juego. Los Toffees vencieron 2-0 al Crystal Palace en su último partido de liga y se sitúan octavos en la tabla tras las primeras jornadas.

El United llega a Merseyside con su propia lista de problemas. Carrick gestiona una baja de lesionados considerable, aunque la goleada 5-2 al Ipswich Town la semana pasada dejó claro el potencial ofensivo que tiene el equipo cuando funciona bien.

El técnico ha respaldado públicamente a Patrick Dorgu para cubrir el lateral izquierdo tras el cierre del mercado, describiéndolo como un fichaje encubierto. Al mismo tiempo, el club trabaja para blindar a su capitán Bruno Fernandes, con planes de activar una extensión contractual ante el interés de clubes de Arabia Saudí y Turquía.

Bryan Mbeumo y Marcus Rashford apuntan a ser titulares, con el primero hablando con entusiasmo sobre la vuelta del segundo al equipo tras su larga ausencia. La pareja podría ser determinante en el ataque visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

David Moyes presenta un once inicial proyectado con Jordan Pickford bajo palos, una defensa formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko y Jarrad Branthwaite, y una línea de mediocampo con Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall. Tyrique George y Thierno Barry completan el equipo. Christian Noergaard figura como baja por lesión, y no hay sancionados.

Michael Carrick llega al partido con varias ausencias importantes: Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte están todos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Senne Lammens en portería, con Luke Shaw, Lisandro Martínez, Diogo Dalot y Harry Maguire en defensa; Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Youri Tielemans, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Matheus Cunha completan el equipo. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Everton llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, encajando solo dos goles en ese tramo. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante el Bournemouth en la Premier League, mientras que el anterior en liga supuso una victoria 2-0 sobre el Crystal Palace. El equipo también goleó 4-0 al Preston en la Copa de la Liga, acumulando nueve goles anotados en esos cinco encuentros.

La forma del Manchester United es más irregular. Sus últimos cinco resultados incluyen dos victorias, un empate y dos derrotas. La más reciente fue la contundente victoria 5-2 sobre el Ipswich Town, aunque antes cayeron 2-0 ante el Hull City en liga. El United marcó diez goles en ese periodo pero encajó nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que convive con un ataque con mucho potencial.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos se disputó en febrero de 2026, cuando el Manchester United se impuso 1-0 en el Hill Dickinson Stadium en un partido de Premier League. El United también ganó el choque de la primera vuelta esa misma temporada, con el Everton venciendo 1-0 en Old Trafford en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en todas las competiciones, cada equipo ha ganado dos veces y ha habido un empate, con un total de once goles. El resultado más abultado del conjunto de datos fue la victoria del United por 4-0 en Old Trafford en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa la octava posición, mientras que el Manchester United se sitúa undécimo.