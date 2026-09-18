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Cómo ver Everton vs Ipswich: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Everton vs Ipswich
Everton
Ipswich
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Everton y Ipswich. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Everton recibe a Ipswich Town en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que llegan con realidades muy distintas tras las últimas jornadas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 5
Hill Dickinson Stadium

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Acerca del encuentro

Everton recibe a Ipswich Town en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que llegan con realidades muy distintas tras las últimas jornadas.

David Moyes ha logrado imprimir solidez defensiva al equipo toffee, que viene de eliminar al Wolverhampton en la Carabao Cup con un gol de Charly Alcaraz en el minuto 80. En liga, sin embargo, los de Merseyside acumulan tres empates consecutivos y buscan su primera victoria en el campeonato doméstico.

Jack Grealish y Carlos Alcaraz son las referencias ofensivas de un Everton que cuenta con Jarrad Branthwaite como pilar en defensa, un jugador que atrae el interés de grandes clubes europeos, incluidos Manchester United y el Real Madrid, según los últimos informes.

Ipswich, por su parte, llega con la moral tocada tras caer 4-2 ante Arsenal en la Carabao Cup. Gary O'Neil dirige a un equipo que ocupa la décima posición en la tabla y que necesita sumar de tres en tres para alejarse de la zona de peligro.

Los visitantes han ganado sus dos últimos enfrentamientos ligueros, incluida una victoria a domicilio ante el Crystal Palace, lo que demuestra que tienen capacidad para competir lejos de casa pese a sus irregularidades recientes.

Noticias de los equipos y escuadras

Everton contra Ipswich alineaciones probables

4-1-4-1
Everton crest
Everton
EVE
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishC. AlcarazC. AlcarazT. BarryT. BarryK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaE. PalaciosE. PalaciosA. FatawuA. FatawuJ. ClarkeJ. ClarkeJ. EncisoJ. EncisoS. LukicS. LukicEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-1-4-1
Everton

Once inicial

Ipswich

Manager

  • D. Moyes
  • G. O'Neil

David Moyes tiene a su disposición prácticamente toda la plantilla. El único ausente confirmado es Christian Noergaard por lesión. El once probable del Everton parte de Jordan Pickford en portería, con una línea defensiva formada por Tarkowski, Mykolenko, Maitland-Niles y Branthwaite, y Grealish y Alcaraz como referencias en ataque.

En el bando visitante, Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor, que se encuentra en la enfermería. El once proyectado de Ipswich sitúa a Kjell Scherpen bajo palos, con una defensa de cuatro formada por Davis, Greaves, Diop y O'Shea, y Julio Enciso como principal amenaza en el área rival.

Forma

EVE

EVE - Formulario

PNE
W0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
IPS

IPS - Formulario

LEI
W3-1
MUN
L5-2
LIV
L0-2
CRY
W2-3
ARS
L2-4
Gol marcado (encajado)
10/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega con un registro de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su triunfo más reciente fue el 1-0 ante el Wolverhampton en la Carabao Cup, mientras que en liga no ha pasado del empate en sus tres últimas salidas, con el 0-0 ante el Tottenham como resultado más reciente. En total, los toffees han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese período.

Ipswich acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La caída más reciente fue el 2-4 ante Arsenal en la Carabao Cup, y en liga también perdieron 0-2 ante el Liverpool. Sus dos triunfos llegaron ante Crystal Palace (2-3 fuera) y Leicester en la Carabao Cup (3-1). Los visitantes han anotado diez goles pero han recibido nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que Moyes querrá aprovechar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EvertonEmpateIpswich
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 2-2 en el Hill Dickinson Stadium en mayo de 2025, en partido de Premier League. En el historial de los últimos cinco duelos, el Everton suma dos victorias, dos empates y una derrota frente a los tractor boys, con el encuentro de octubre de 2024 en Portman Road acabando con un 0-2 favorable a los toffees.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
BrentfordBrentfordBRE
523084+49
W
D
D
D
W
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
5
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
7
ChelseaChelseaCHE
5212101007
L
D
L
W
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Everton ocupa la novena posición, mientras que Ipswich Town se sitúa en el décimo puesto.

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