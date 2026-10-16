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Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Chelsea en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Everton recibe al Chelsea en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla.

David Moyes busca con el Everton consolidar su posición en la parte media de la clasificación ante un Chelsea que llega con el impulso de una goleada reciente pero con problemas en la plantilla que complican los planes de Xabi Alonso.

Los Blues vienen de golear 5-1 al Bournemouth, una actuación que mostró la contundencia de su nuevo ataque. Morgan Rogers ha destacado la naturaleza implacable de Joao Pedro como factor clave en esa transformación ofensiva del equipo londinense.

Sin embargo, Chelsea no llega sin preocupaciones. Reece James, el capitán del equipo, ha tenido que someterse a una operación de rodilla y se pierde este encuentro, prolongando así su angustiosa racha de problemas físicos en los últimos años.

Moisés Caicedo regresó al once titular ante el Bournemouth tras superar sus problemas de forma física, y el centrocampista ecuatoriano ha prometido asumir un papel de liderazgo más activo para justificar la confianza que Xabi Alonso deposita en él.

El Everton, por su parte, llega tras empatar 2-2 con el Hull City en su último compromiso liguero, con una racha de resultados desiguales que le impide despegarse hacia la mitad alta de la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

David Moyes cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este encuentro. El técnico escocés apunta a un once con Jordan Pickford bajo palos, una defensa formada por Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite y James Tarkowski, y un centro del campo en el que figuran James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall. Jack Grealish y Harrison Armstrong acompañarían a Brennan Johnson en las bandas, con Thierno Barry como referencia ofensiva.

Xabi Alonso no podrá contar con Reece James, quien se ha sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla tras sufrir el percance durante un entrenamiento en Cobham, ni con Jamie Gittens. El técnico vasco apunta a un once con Damián Martínez en portería, una línea defensiva compuesta por Levi Colwill, Maxence Lacroix y Josh Acheampong, y un centro del campo con Jordan Henderson y Moisés Caicedo. Morgan Rogers, Cole Palmer y Pep Chavarria formarían el mediocampo ofensivo, con Pedro Neto y Joao Pedro completando el ataque.

Forma

El Everton llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente en liga acabó en empate 2-2 frente al Hull City, mientras que antes habían sumado un triunfo 1-0 ante el Ipswich. Los de Moyes han marcado seis goles y encajado cinco en ese período, sin mostrar una tendencia clara ni en ataque ni en defensa.

Chelsea presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La victoria más reciente fue la goleada 5-1 al Bournemouth en Premier League, aunque antes habían sufrido una derrota 3-0 ante el Brentford. En total, los Blues han anotado trece goles y encajado diez en ese tramo, con una capacidad goleadora notable pero con fragilidad defensiva que persiste.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en Premier League, con el Everton imponiéndose por 3-0 como local. En los últimos cinco duelos entre sí, el Everton ha ganado dos, el Chelsea otros dos, y uno acabó en empate. Esos cinco partidos han producido un total de once goles, con el Chelsea anotando ocho y el Everton tres.

Clasificación

En la Premier League, el Everton ocupa la quinta posición y el Chelsea la sexta, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que aspiran a escalar posiciones en la parte alta de la tabla.