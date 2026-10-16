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Cómo ver Everton vs Chelsea: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Everton y Chelsea, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 7
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Cómo ver Everton vs Chelsea en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Everton recibe al Chelsea en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla.

David Moyes busca con el Everton consolidar su posición en la parte media de la clasificación ante un Chelsea que llega con el impulso de una goleada reciente pero con problemas en la plantilla que complican los planes de Xabi Alonso.

Los Blues vienen de golear 5-1 al Bournemouth, una actuación que mostró la contundencia de su nuevo ataque. Morgan Rogers ha destacado la naturaleza implacable de Joao Pedro como factor clave en esa transformación ofensiva del equipo londinense.

Sin embargo, Chelsea no llega sin preocupaciones. Reece James, el capitán del equipo, ha tenido que someterse a una operación de rodilla y se pierde este encuentro, prolongando así su angustiosa racha de problemas físicos en los últimos años.

Moisés Caicedo regresó al once titular ante el Bournemouth tras superar sus problemas de forma física, y el centrocampista ecuatoriano ha prometido asumir un papel de liderazgo más activo para justificar la confianza que Xabi Alonso deposita en él.

El Everton, por su parte, llega tras empatar 2-2 con el Hull City en su último compromiso liguero, con una racha de resultados desiguales que le impide despegarse hacia la mitad alta de la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Everton contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryDamián MartínezDamián MartínezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonMoisés CaicedoMoisés CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Once inicial

Chelsea

Manager

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este encuentro. El técnico escocés apunta a un once con Jordan Pickford bajo palos, una defensa formada por Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite y James Tarkowski, y un centro del campo en el que figuran James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall. Jack Grealish y Harrison Armstrong acompañarían a Brennan Johnson en las bandas, con Thierno Barry como referencia ofensiva.

Xabi Alonso no podrá contar con Reece James, quien se ha sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla tras sufrir el percance durante un entrenamiento en Cobham, ni con Jamie Gittens. El técnico vasco apunta a un once con Damián Martínez en portería, una línea defensiva compuesta por Levi Colwill, Maxence Lacroix y Josh Acheampong, y un centro del campo con Jordan Henderson y Moisés Caicedo. Morgan Rogers, Cole Palmer y Pep Chavarria formarían el mediocampo ofensivo, con Pedro Neto y Joao Pedro completando el ataque.

Forma

EVE

EVE - Formulario

MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
W1-0
IPS
W1-0
HUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CHE

CHE - Formulario

ARS
L2-1
LEE
W6-3
HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
Gol marcado (encajado)
14/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente en liga acabó en empate 2-2 frente al Hull City, mientras que antes habían sumado un triunfo 1-0 ante el Ipswich. Los de Moyes han marcado seis goles y encajado cinco en ese período, sin mostrar una tendencia clara ni en ataque ni en defensa.

Chelsea presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La victoria más reciente fue la goleada 5-1 al Bournemouth en Premier League, aunque antes habían sufrido una derrota 3-0 ante el Brentford. En total, los Blues han anotado trece goles y encajado diez en ese tramo, con una capacidad goleadora notable pero con fragilidad defensiva que persiste.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EvertonEmpateChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en Premier League, con el Everton imponiéndose por 3-0 como local. En los últimos cinco duelos entre sí, el Everton ha ganado dos, el Chelsea otros dos, y uno acabó en empate. Esos cinco partidos han producido un total de once goles, con el Chelsea anotando ocho y el Everton tres.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
W
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
8
HullHullHUL
623186+29
D
L
D
D
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
L
W
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
L
W
L
D
W
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, el Everton ocupa la quinta posición y el Chelsea la sexta, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que aspiran a escalar posiciones en la parte alta de la tabla.

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